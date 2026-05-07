Shell ganó un 19% más hasta marzo ante los mayores precios del petróleo

Archivo - FILED - 29 July 2020, Brandenburg, Fuerstenwalde: The Shell Oil Company logo seen at a gas station. The Shell oil company has restricted the sale of heating oil, diesel and other products to some major customers in Germany for the time being due - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Shell registró un beneficio neto atribuido de 5.694 millones de dólares (4.848 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un avance del 19% respecto del resultado contabilizado un año antes, según ha informado este jueves la petrolera, que ha anunciado que llevará a cabo en el segundo trimestre un nuevo programa de recompra de acciones propias por importe de 3.000 millones de dólares (2.554 millones de euros).

Los ingresos de la compañía sumaron entre enero y marzo 70.133 millones de dólares (59.708 millones de euros), en línea con la cifra de negocio anotada por la empresa en el primer trimestre del pasado ejercicio, mientras que el endeudamiento neto de Shell al cierre trimestre era de 52.606 millones de dólares (44.786 millones de euros), lo que implica un aumento anual del 26,7%.

La producción total de petróleo y gas de Shell, en comparación con el cuarto trimestre de 2025, disminuyó un 4%, principalmente debido al impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los volúmenes de Catar, mientras que los volúmenes de GNL aumentaron un 1% ante el incremento de la producción en Canadá, lo que se vio parcialmente compensado por las condiciones climáticas adversas en Australia.

"Shell obtuvo unos sólidos resultados gracias a nuestro enfoque constante en el rendimiento operativo durante un trimestre marcado por una disrupción sin precedentes en los mercados energéticos mundiales", comentó Wael Sawan, consejero delegado de Shell.