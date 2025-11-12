Siemens repartirá entre sus accionistas el 30% de su división de salud Healthineers como dividendo en especie

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La multinacional alemana Siemens repartirá entre sus propios accionistas el 30% de los títulos de su unidad de salud, Siemens Healthineers, a modo de dividendo en especie, según ha informado este miércoles mediante una nota de prensa.

Siemens controla actualmente alrededor del 67% del fabricante de equipos médicos, pero la semana pasada trascendió que se estaba preparando para reducir esta posición por debajo del 40% para permitir una "mayor flexibilidad en la asignación de capital".

"Hoy comienza una nueva etapa de crecimiento para Siemens. Al ceder la participación mayoritaria en Siemens Healthineers, nos centraremos en una cartera de Siemens altamente sinérgica", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Siemens, Roland Busch.

"Para Siemens, la desconsolidación proporciona un margen de maniobra adicional, aumenta la transparencia y reduce la complejidad [organizativa] para el mercado de capitales, además de simplificar las estructuras de gobernanza. Al mismo tiempo, la escisión supone una transferencia de acciones favorable para el mercado", ha declarado, por su parte, el director financiero, Ralf Thomas.