Los sindicatos se oponen a la primera propuesta de Telefónica para las tres sociedades principales del ERE

Archivo - Un semáforo en rojo frente a la sede de Telefónica, a 28 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico han rechazado la primera propuesta de Telefónica para el expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (CEV), es decir, Telefónica de España, Móviles y Soluciones, que concentran el grueso de la afectación --5.040 de las 6.088 salidas planteadas-- en el proceso de despido colectivo que se llevará a cabo en un total de siete filiales del grupo.

Según han explicado fuentes sindicales, la teleco ha propuesto unas indemnizaciones de hasta el 68% del salario regulador, lo que supone unas condiciones similares a las del ERE que se cerró en enero de 2024 y que se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones).

En concreto, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 se propone una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65.

Para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, mientras que para los nacidos en 1964 y antes de ese año se propone un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.

Además, la propuesta inicial incluye la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otras cuestiones.

En este contexto, UGT considera "insuficiente" la oferta, sobre todo "porque la empresa mantiene la posibilidad de aplicar hasta 5.040 despidos forzosos y elimina la posibilidad de aceptar peticiones de voluntariedad en áreas calificadas como críticas o no excedentarias".

De hecho, el sindicato ha comunicado a Telefónica que, en estas condiciones, "no sería posible alcanzar un acuerdo, lo que impediría activar cualquier despido debido a la garantía de empleo vigente en el III CEV".

En la misma línea se ha posicionado Sumados-Fetico, que ha trasladado su "firme rechazo" a la propuesta porque considera que el planteamiento de la dirección "no cumple con las premisas básicas de universalidad y voluntariedad necesarias para alcanzar un acuerdo".

"La propuesta de Telefónica plantea concentrar el plan de salidas en la plantilla nacida en 1971 y anteriores y pone limitaciones para las áreas que considera no excedentarias", ha añadido Sumados-Fetico.

Por su parte, CCOO solicita un incremento del porcentaje del salario regulador a aplicar (aunque no ha especificado una cifra) y que la antigüedad necesaria para poder acogerse al ERE sea relativa a la fecha en la cual el trabajador vaya a efectuar su salida y no la de adhesión, entre otras cuestiones.

En este contexto, las condiciones que propondrá Telefónica para las otras cuatro sociedades afectadas por el proceso de despido colectivo (Movistar+, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A), en las cuales se han propuesto un total de 1.048 salidas, se darán a conocer mañana.

En concreto, la afectación del ERE en las siete sociedades se divide en: 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 297 en Movistar+ (34,53% sobre una plantilla total de 860); 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638), 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla total de 993) y 378 en Telefónica S.A (un 32,58% sobre una plantilla total de 1.160).

CONDICIONES SIMILARES A LAS DE 2024

De este modo, las condiciones que propone Telefónica en su primer planteamiento para el ERE en Telefónica de España, Móviles y Soluciones son muy similares a las aplicadas en el ERE de 2024, el cual solo afectó a las tres empresas del CEV.

En ese sentido, para los nacidos en 1968 se aplicó una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y de un 38% hasta los 65, mientras que para los de 1967, 1966, 1965 o 1964 el porcentaje se situó en el 62% hasta los 63 años y en el 35% hasta los 65, con una prima de voluntariedad de 10.000 euros.

En tanto, para los nacidos en 1963 o años anteriores se les ofreció una renta del 52% del salario regulador hasta los 63 años y de un 34% hasta los 65 (también con una prima de 10.000 euros).