La socimi hotelera Millenium multiplica por 14 su beneficio hasta junio por la revalorización de sus activos

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Millenium Hospitality Real Estate (MHRE), socimi especializada en el sector hotelero de lujo, obtuvo un beneficio neto de 29,4 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, lo que supone multiplicar por 14 las ganancias del año anterior.

Este avance se explica, principalmente, por la suma a su balance de 30 millones de euros procedentes de la revalorización de sus activos, que solo tiene un efecto contable pero no recoge la evolución del negocio.

En concreto, según figura en su última cuenta de resultados, el valor bruto de sus activos alcanzó a cierre de junio los 728,4 millones de euros, un 6,4% por encima del año anterior, tras invertir 19 millones de euros en el reposicionamiento de sus activos, lo que repercutió directamente en la partida del beneficio neto.

Los ingresos fueron de 13,3 millones, un 34,8% más, debido a la contribución de los siete activos completos en el semestre, tras las recientes aperturas de los Hoteles El Autor Autograh Collection de Madrid y La Hacienda San Roque en Cádiz a finales de 2024.

A ello hay que sumar la integración al consolidado durante los seis primeros meses de este año de la sociedad Hotel Villa Miraconcha (operadora del hotel Nobu de San Sebastián), frente a los tres meses del primer semestre de 2024.

En cuanto al resultado bruto de explotación (Ebitda), ascendió a 8,1 millones de euros, lo que supone mutiplicar por 1,5 veces el obtenido en el mismo periodo del año anterior, gracias a la mejora de los ingresos y a la reducción de costes de personal.

"La compañía cerró el primer semestre del año con un notable crecimiento en ingresos y en resultado neto, gracias a la mejora de la actividad hotelera, al efecto de la reestructuración de costes llevada a cabo desde finales de 2024 y a la mejora en la valoración de sus activos realizada por expertos independientes", argumenta la socimi.