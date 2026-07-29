La socimi malagueña Rentas Noblejas cotizará en BME Scaleup con un valor de 52,2 millones de euros

Archivo - Malagueños, turistas y visitantes en las calles de Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rentas Noblejas 3, socimi propietaria de apartamentos turísticos en Málaga, se incorporará próximamente a BME Scaleup con un precio de referencia de 8,20 euros por acción, lo que supone valorar el 100% de la compañía en 52,3 millones de euros.

El Comité de Coordinación de Mercado e Incorporaciones de BME ya ha dado el visto bueno a su Documento Inicial de Acceso al Mercado (DIAM), convirtiéndose en la duodécima compañía en registrar su incorporación a los mercados de crecimiento de BME en lo que va de año.

La compañía, cuyo asesor registrado es Renta 4 Corporate, cuenta con una estructura accionarial y de gobierno marcadamente familiar, según se desprende del DIAM publicado en la página web de BME Scaleup.

En este sentido, su órgano de administración está presido por el fundador Antonio Quintero Naranjo, con Estefanía Quintero Ternero como consejera delegada y María Ternero Aguilar y Antonio Quintero Ternero como consejeros.

El capital social, compuesto por 6,37 millones de acciones, se distribuye entre María Ternero Aguilar (25,14%), Estefanía, Antonio, Iván y María Lorena Quintero Ternero (18,71% cada uno de los cuatro) y Antonio Quintero Naranjo (0,01%).

Su cartera actual reúne 15 activos inmobiliarios diversificados entre apartamentos turísticos, residencial, locales comerciales, suelo urbano, fincas rústicas y uso industrial, alcanzando un valor bruto (GAV) de 56,1 millones de euros según la valoración de Gesvalt.

El 99,6% del valor de sus inmuebles se localiza en la provincia de Málaga y el resto corresponde a una finca urbana en Ceuta. Su principal activo es el edificio de apartamentos turísticos Nono, situado en el céntrico barrio del Soho de Málaga, que junto a su local comercial en la planta baja representa una valoración conjunta de 24,79 millones de euros.

En el ejercicio 2025, la socimi registró un importe neto de la cifra de negocios de 2,2 millones de euros, un 27,3% más que el año anterior; el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 1,7 millones de euros, un 142% superior; y el beneficio neto cayó un 21,5%, hasta los 1,27 millones de euros, debido a que en 2024 registró una entrada extraordinaria en el resultado financiero.