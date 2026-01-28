Solar Earth obtiene el STEP Seal de la Comisión Europea por su tecnología de hidrógeno verde

Placas solares. - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Solar Earth ha obtenido el STEP Seal (Strategic Technologies for Europe Platform) de la Comisión Europea por su participación en un proyecto europeo de hidrógeno verde e integración avanzada de sistemas energéticos, incluido en el programa Horizon Europe-Clean Hydrogen, según informó la compañía en un comunicado.

El proyecto reconocido se centra en el desarrollo e implementación de sistemas integrados de energías renovables, producción y uso de hidrógeno verde y tecnologías de fuel cells, orientados a comunidades energéticas y aplicaciones estacionarias, contribuyendo a la descarbonización del sistema energético y al refuerzo de la autonomía tecnológica europea.

Según la Comisión Europea, el STEP Seal facilita el acceso a nuevas oportunidades de financiación pública y privada, al actuar como un aval de calidad y reducir el riesgo percibido por inversores, entidades financieras y administraciones públicas.

Para Solar Earth, este reconocimiento supone un hito estratégico que refuerza su posicionamiento como empresa tecnológica europea en el ámbito del hidrógeno verde y los sistemas energéticos avanzados, complementando su actividad en soluciones renovables innovadoras y proyectos de transición energética.

El STEP Seal es un sello oficial de excelencia otorgado por la Comisión Europea a proyectos evaluados como de alta calidad técnica, impacto estratégico y relevancia industrial para Europa, tras un proceso altamente competitivo y la evaluación por un panel internacional de expertos independientes.

Este reconocimiento se enmarca en la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), iniciativa de la Comisión Europea destinada a impulsar tecnologías clave para la competitividad, la seguridad energética y la neutralidad climática del continente.