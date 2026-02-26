Solaria dispara su beneficio un 55% en 2025, hasta 137 millones, y obtiene un Ebitda récord de 266 millones

Resultados de Solaria - EPDATA

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Solaria obtuvo un beneficio neto de 137,3 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 55% con respecto al ejercicio anterior, informó la compañía.

Los ingresos totales del grupo de renovables alcanzaron los 303,4 millones de euros, un 27% más que en 2024, impulsados por el crecimiento del negocio de infraestructuras, que aumentó un 70%, y por la entrada en operación de nueva capacidad.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó a cierre de 2025 en la cifra récord de 266,1 millones de euros, un 32% más con respecto a los 201,3 millones de euros del año anterior y un 6% por encima del objetivo comunicado al mercado.

Las inversiones del grupo ascendieron a 400 millones de euros el año pasado, consolidando su crecimiento orgánico y reforzando su posición competitiva.

Así, cerró el ejercicio con 3,1 gigavatios (GW) de capacidad instalada operativa, un 82% más que el año anterior, y 1,3 GW adicionales en construcción, incluyendo la puesta en marcha de las primeras baterías híbridas en España.

Además, Solaria prosiguió en su expansión hacia Italia, Alemania y Portugal, reduciendo concentración geográfica y alineándose con mercados de alta demanda estructural.

Desde el Capital Markets Day celebrado en noviembre de 2025, la compañía ha acelerado sus objetivos estratégicos en almacenamiento, donde ha conectado una segunda batería híbrida en España de 72 megavatios hora (MWh) y, según la hoja de ruta presentada, cuenta con 1,360 MWh de BESS en operación y construcción en España, con una cartera de desarrollo de almacenamiento en Europa que alcanza 5,1 GW de potencia, de los que 1,9 GW cuentan ya con permisos de conexión asegurados.

En este sentido, mantiene como objetivo alcanzar 6,4 gigavatios hora (GWh) de capacidad en almacenamiento con baterías en 2028 en Italia, Portugal y Alemania dentro de su hoja de ruta.

Igualmente, la creación de la plataforma paneuropea Gravyx, su 'joint venture' paneuropea con la firma Stoneshield Capital, cuenta con un porfolio de 14 GWh en Europa para desarrollar almacenamiento a gran escala en distintos mercados europeos y maximizar retornos mediante estructuras de capital eficientes.

INTERNACIONALIZACIÓN.

En lo que se refiere a la internacionalización, en Italia, la compañía ha obtenido nuevas autorizaciones relevantes y avanza en proyectos híbridos de gran escala como La Spina Solar (750 MW, pendiente de EIS); en Alemania, prevé alcanzar el estado 'ready-to-build' para 200 MW en este primer trimestre; y, en Portugal, impulsa el proyecto híbrido Casal da Valeira & Vale Pequeno (800 MW), con 'ready to build' asegurado y conversaciones con REN para acelerar la infraestructura de conexión.

En el ámbito comercial, en 2025 consolidó contratos de largo plazo, como los 'PPAs' firmado con Merlin Properties, Trafigura y Repsol por 825 MW. Además, ha anunciado un nuevo contrato con Merlin Properties para un segundo centro de datos de 213 MW, así como su primer PPA híbrido de solar y baterías asociado a este centro de datos, combinando 426 MW solares a 40 años con 600 MWh de almacenamiento a 10 años.

APUESTA POR LOS CENTROS DE DATOS.

En este sentido, Solaria está en negociación de un total 1,1 GW en PPAs híbridos y mantiene negociaciones avanzadas con clientes Tier 1 para aproximadamente 500 MW adicionales para centros de datos.

A este respecto, los acuerdos vinculados a centros de datos representan un vector transformacional para la compañía y los contratos firmados y en desarrollo podrían generar hasta 3.000 millones de euros en ingresos a 40 años y más de 1.000 millones de euros en flujo de caja libre, con una destacada conversión de Ebitda.

El consejero delegado de la compañía, Arturo Díaz-Tejeiro, subrayó que la energética está "ejecutando con rigor" el plan presentado en su Capital Markets Day y puso en valor que el avance en almacenamiento y expansión internacional confirma que Solaria "ya no es solo un desarrollador solar, sino una plataforma europea de infraestructuras energéticas preparada para el nuevo ciclo industrial y digital de Europa".