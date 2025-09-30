Solaria logra resultados "históricos" en el primer semestre, tras casi duplicar beneficio, con 82 millones

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Solaria Energía y Medio Ambiente cerró el primer semestre con unos resultados que ha calificado de "históricos", tras elevar su beneficio neto un 97%, hasta los 82 millones de euros, y disparar su facturación un 59% respecto al mismo periodo de 2024, hasta los 155 millones de euros.

Según ha informado este martes la compañía, su resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 140 millones de euros entre enero y junio, cifra un 66% superior a la del primer semestre del año pasado.

"Estos resultados consolidan a Solaria como uno de los actores más sólidos de la transición energética europea, con casi 2 gigavatios (GW) en operación, y la meta de superar los 3 GW antes de final de año, al tiempo que acelera su expansión internacional con proyectos en Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido", ha destacado la empresa.

En paralelo, Solaria continúa ejecutando su programa de recompra de autocartera anunciado en el primer trimestre, con el objetivo de alcanzar hasta el 10% del capital social. "Esta estrategia refuerza la retribución al accionista y refleja la confianza del consejo en el valor intrínseco de la compañía", ha añadido.

REAFIRMA SU OBJETIVO DE LOGRAR UN EBITDA DE 255 MILLONES EN 2025

Solaria ha reafirmado su previsión de alcanzar un Ebitda de 255 millones de euros en el conjunto del ejercicio 2025.

Según ha explicado la compañía, el cierre de año estará marcado por la entrada en operación de nuevos complejos fotovoltaicos en España, como Garoña (710 megavatios), Cataluña (200 MW) y Peralveche (150 MW), y su proyecto Tucana (45 MW).

Más allá de 2025, Solaria ha subrayado que continuará diversificando su actividad con la hibridación solar-baterías, la incorporación de proyectos eólicos y la entrada en el negocio de los centros de datos.

La compañía presentará en Londres, el próximo 17 de noviembre, su Capital Markets Day bajo el título "Solaria-Transformation Plan", donde detallará su hoja de ruta para los próximos años.

"Nuestros resultados demuestran que Solaria es hoy más fuerte que nunca: crecemos en beneficio, en Ebitda y en capacidad instalada. Y al mismo tiempo reforzamos nuestro compromiso con los accionistas a través del programa de recompra, convencidos de que el mercado reconocerá el verdadero valor de nuestra compañía", ha resaltado Jose Arturo Díaz-Tejeiro, CEO de Solaria.