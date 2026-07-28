Solaria obtiene la declaración de impacto ambiental para un proyecto fotovoltaico de 600 MW en Italia

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MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Solaria ha obtenido la declaración de impacto ambiental (VIA) favorable para 'La Spina Solar', su proyecto fotovoltaico de 600 megavatios (MW) en Italia, que se convertirá en la mayor planta solar del país.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se prevé iniciar la construcción del proyecto en el segundo semestre de 2027.

Solaria obtuvo un beneficio neto de 80,36 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 50% con respecto a las ganancias de 53,44 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía.

Los ingresos totales del grupo de renovables en el periodo de enero a marzo alcanzaron los 120,4 millones de euros, con un crecimiento del 49% frente a los tres primeros meses de 2025.