Solaria recibe permiso ambiental para instalar 480 MWh de baterías en 7 plantas solares en Castilla-La Mancha

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MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Solaria ha obtenido las declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables para la instalación de 480 megavatios hora (MWh) de sistemas de almacenamiento con baterías (BESS, por sus siglas en inglés) asociados a siete plantas fotovoltaicas situadas en Castilla-La Mancha, informó la compañía.

Con estas nuevas aprobaciones, el grupo de renovables suma ya un total de 3.280 MWh de capacidad de almacenamiento con aprobación ambiental, consolidando su posición como uno de los desarrolladores más avanzados en almacenamiento energético en el sur de Europa.

En concreto, estas autorizaciones permiten avanzar en la hibridación de instalaciones renovables existentes, optimizando el uso de la infraestructura eléctrica y aumentando la flexibilidad del sistema energético.

El desarrollo de sistemas de almacenamiento con baterías forma parte de la estrategia de Solaria para integrar generación renovable, almacenamiento e infraestructuras eléctricas, con el objetivo de mejorar la gestionabilidad de la energía renovable, optimizar la participación en los mercados eléctricos y facilitar la integración de mayor capacidad renovable en la red.

La compañía destacó que continúa así ejecutando su plan estratégico de crecimiento, "que contempla una fuerte expansión en almacenamiento energético en España y en otros mercados europeos, elemento clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en un contexto de creciente electrificación de la economía y aumento de la demanda energética vinculada a la industria y a las infraestructuras digitales".