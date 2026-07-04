Solo el 53% de los españoles percibe una buena relación calidad-precio en telecomunicaciones

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MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Solo el 53% de los consumidores españoles ha considerado que los servicios de telecomunicaciones ofrecen una buena relación calidad-precio, lo que supone dos puntos porcentuales menos que el año anterior, según el Estudio Global de Telecomunicaciones 2026 de Simon-Kucher.

El informe ha constatado que la calidad de la red, el 5G, la eSIM o los servicios de 'streaming' se han convertido en prestaciones cada vez más estandarizadas, lo que ha reducido la diferenciación entre ofertas y ha provocado que los consumidores hayan comparado cada vez más por precio, intensificando la presión competitiva sobre los operadores.

Todo ello se ha producido en un contexto en el que el ingreso medio por usuario (ARPU) ha continuado reduciéndose en todos los segmentos del mercado.

"Las telecos no tienen un problema de precios; tienen un reto de percepción de valor. Cuando las diferencias entre las ofertas se reducen, el precio pasa a ser el principal criterio de decisión. El crecimiento ya no dependerá de captar más clientes, sino de conseguir que cada cliente genere más valor durante toda su relación con el operador", ha afirmado el socio y director global de Telecomunicaciones de Simon-Kucher, Kajetan Zwirglmaier.

El estudio ha apuntado a un cambio de paradigma en el sector, donde el crecimiento ha dejado de estar impulsado por la captación de clientes y la expansión de redes y ha pasado a centrarse en la gestión de la base existente, mediante la fidelización, la monetización de servicios adicionales y una propuesta de valor diferenciada.

En este contexto, Simon-Kucher ha identificado la gestión integral del ciclo de vida del cliente como la principal palanca de crecimiento y ha planteado el modelo IBRO (Inflow, Base, Renewal y Outflow), que integra captación, desarrollo de clientes, fidelización y retención con el objetivo de maximizar el Customer Lifetime Value (CLTV).

Entre las principales conclusiones del informe, ha destacado que España ha perdido percepción de valor frente a otros mercados, situándose por debajo del 72% de Emiratos Árabes Unidos, líder mundial, y por encima del 34% de Portugal.

Asimismo, el segmento 'premium' es el que ha soportado mayor presión, con una caída del ARPU móvil del 2,6% anual desde 2024, frente al descenso del 2,3% en el segmento económico y del 0,5% en el medio.

El estudio también ha señalado que las ofertas de bajo coste han igualado gran parte de las prestaciones 'premium', ya que en el 90% de los mercados ha existido al menos un operador económico con 5G, el 92% ha ofrecido eSIM, el 64% datos ilimitados y el 40% servicios de 'streaming'.

En paralelo, los operadores móviles virtuales (OMV) han acelerado la transformación del mercado, con una mayor erosión del segmento 'premium' en regiones como Europa (-2,9%) y Norteamérica (-2,5%).

En este escenario, la estrategia multimarca ha ganado relevancia y en Europa cada operador ha contado de media con 1,6 submarcas, el doble de la media mundial.

El informe ha subrayado además que la mayor oportunidad de crecimiento ha estado en la base de clientes, dado que dos de cada tres consumidores han cambiado o mejorado su tarifa en los dos últimos años, mientras que cada interacción con el cliente ha generado valor, con incrementos de hasta el 20% a través de programas de fidelización y del 17% mediante el uso habitual de aplicaciones de operador.

Por último, ha advertido de que el riesgo de fuga ha continuado creciendo, ya que cerca del 30% de los consumidores ha afirmado que probablemente cambiará de operador, especialmente en los segmentos 'premium' y medio.

"El próximo líder del mercado no será necesariamente quien capte más clientes, sino quien consiga que cada cliente permanezca más tiempo, compre más servicios y perciba más valor. Ese cambio de enfoque, de maximizar el ARPU a maximizar el Customer Lifetime Value, marcará la diferencia entre crecer y simplemente mantener cuota de mercado", ha señalado el director sénior de Simon-Kucher España, Miguel Valcuende.