Estos son los supermercados más caros, los más baratos y los que más se encarecen en 2025, según OCU

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la cesta de la compra ha aumentado un 2,5% en el último año, la menor subida en los últimos cuatro ejercicios, lo que no impide que muchos productos se encuentren en niveles récord, según el último estudio anual de supermercados elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En concreto, un 61% de los productos ha subido de precio, destacando el repunte del café (45,1%), los plátanos (35,9%), los limones (33%), los huevos tamaño M (29,8%) y el chocolate con leche (28,8%).

Asimismo, OCU alerta de que los productos frescos son los "culpables" principales de la subida, con un incremento del 6,7%, especialmente en frutas y verduras (8,2%).

ESTAS SON LAS CADENAS EN LAS QUE MÁS SUBE EL PRECIO DE LA COMPRA

En lo que respecta a los supermercados, todas las grandes cadenas han aumentado sus precios para la 'Cesta OCU', compuesta por 241 productos en los que se incluyen marcas líderes de fabricante y marcas blancas. Además, la cesta incluye productos frescos, alimentación envasada, bebidas, productos de limpieza, droguería e higiene.

El precio de la cesta OCU ha subido un 3% de media, por encima del IPC general, que se situó en el 2,3% para el periodo de referencia del estudio. El importe de la cesta se ha incrementado más en Hipercor (+7%) y Lidl (+6,8%), mientras que Carrefour (+1%) y Alcampo (+0,5%) son los que experimentaron menores subidas.

¿CUÁLES SON LOS SUPERMECADOS MÁS CAROS Y LOS MÁS BARATOS?

Según el informe de OCU, una familia española puede ahorrar hasta 1.132 euros en la cesta de la compra si elige un supermercado barato en lugar de uno caro.

En líneas generales, las cadenas más caras son Sánchez Romero, Supercor, Sorli Discau, Supermercado Plaza y El Corte Inglés.

En el otro lado de la tabla, las cadenas más baratas son Dani, Alcampo, Tifer, Family Cash, Súper Carmela y Deza, según el estudio de OCU.

A nivel nacional, los hipermercados Alcampo del centro comercial de Bonaire, a las afueras de Valencia, en Aldaia, y el Alcampo de Coia en Vigo son los establecimientos más baratos. Por su parte, los supermercados Sánchez Romero de Arturo Soria y Castellana en Madrid, son los más caros en España, según el informe de OCU.

ESTAS SON LAS CIUDADES EN LAS QUE LA COMPRA CUESTA MÁS

De la misma forma, también hay grandes diferencias por ciudades, siendo las más baratas Sanlúcar de Barrameda y Torrent. Por su parte Cerdanyola del Vallès y Castelldefels son las zonas más caras para realizar la compra.

En esta línea, los que viven en Madrid pueden ahorrar 4.270 euros anuales si escogen el supermercado más barato en lugar del más caro.

Por comunidades, Valenciana es la más barata, seguida de Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía, mientras Baleares, Cataluña y País Vasco, son las más caras.