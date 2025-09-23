Sonae Sierra incorpora a Patricia Gross como responsable para el mercado español. - SONAE SIERRA

También nombra a Marta Costa como directora de desarrollo comercial para Europa y mercados emergentes

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sonae Sierra ha reforzado su estrategia de expansión con la incorporación de Patricia Gross como responsable para el mercado español y con el nombramiento de Marta Costa como directora comercial para Europa y mercados emergentes, según ha informado la compañía en un comunicado.

Con esta decisión, la multinacional consolida su "apuesta" por el crecimiento de sus servicios inmobiliarios a terceros, poniendo su experiencia operativa "al servicio de nuevos clientes e inversores".

Marta Costa será la encargada de definir y coordinar la estrategia de crecimiento en los diferentes mercados donde opera Sonae Sierra, con el objetivo de ofrecer soluciones a medida para inversores y propietarios.

Economista de formación, Costa cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, habiendo ocupado posiciones "de liderazgo" en Norfin y Cushman & Wakefield, en áreas como 'Asset Management', 'Research', Consultoría y Desarrollo de Negocio.

"Este es un nuevo reto que afronto con gran ilusión, y en el que pretendo aplicar el conocimiento acumulado durante muchos años en el mercado inmobiliario ibérico para generar valor a clientes de diferentes perfiles y necesidades", ha afirmado Marta Costa.

Por su parte, Patricia Gross, con una "sólida" trayectoria en comunicación corporativa dentro de la propia compañía, asume ahora la responsabilidad de impulsar el crecimiento de los servicios inmobiliarios para inversores y propietarios con activos inmobiliarios en el país.

"La compañía vive un momento de gran dinamismo, con una propuesta de valor muy clara y contrastada. Nuestra experiencia en gestión de activos y nuestra visión a largo plazo son clave para acompañar a clientes que buscan soluciones profesionales, adaptadas y sostenibles", ha destacado Gross.

La empresa ha resaltado que este refuerzo en el área de la venta de servicios inmobiliarios refleja su "ambición" por seguir creciendo como "referente" para propietarios e inversores institucionales que buscan servicios profesionales de inmobiliario "con valor añadido" y "enfoque a largo plazo".

Actualmente, Sonae Sierra opera con más de 7.000 millones de euros en activos bajo gestión, ofreciendo soluciones integradas que combinan "conocimiento local, visión estratégica y excelencia operativa".