Sony eleva los precios de productos de PlayStation 5 alrededor de 100 euros ante la incertidumbre económica

Archivo - PS5 y mandos DualSense. - PS5. - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sony ha anunciado una subida de precios en diferentes versiones de la videoconsola PlayStation 5 (PS5) que supone un encarecimiento de los productos de alrededor de 100 euros y que la compañía ha justificado por la compleja situación económica internacional.

Los precios sufrirán aumentos en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Japón y comenzarán a implementarse a partir del 2 de abril, en lo que supone un nuevo encarecimiento de productos del sector de los videojuegos.

"Ante las continuas presiones en el panorama económico mundial, hemos decidido aumentar los precios de PS5, PS5 Pro y el reproductor remoto PlayStation Portal a nivel global", reza el comunicado de la compañía.

En Europa, la consola PlayStation 5 en su versión estándar tendrá un precio de 649,99 euros, mientras que PS5 Edición Digital costará 599,99 euros y la versión Pro tendrá un coste de 899,99 euros.

"Sabemos que los cambios de precio afectan a nuestra comunidad y, tras una evaluación exhaustiva, consideramos que esta medida era necesaria para seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo", ha indicado Sony en la nota emitida para anunciar el aumento de precios.

Sony ya incrementó el precio de la edición digital de PlayStation 5 en Europa hace un año, una subida que supuso ya el encarecimiento de unos 50 euros por encima del anterior.