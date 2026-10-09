SpaceX adquiere licencias de espectro en EEUU para convertir a Starlink en operador de telefonía móvil

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MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

SpaceX, el conglomerado aeroespacial y tecnológico fundado por Elon Musk, ha llegado a un acuerdo para adquirir una cartera nacional de licencias de espectro de baja frecuencia con el objetivo de convertir a Starlink "en un importante operador de telefonía móvil en Estados Unidos".

El anuncio de SpaceX provocó el desplome de la cotización de las acciones de las principales operadoras de telefonía en Estados Unidos, con fuertes bajadas durante la negociación 'after hours' para AT&T (-6,51%), T-Mobile US (-6,63%) y Verizon (-5,85%). De su lado, las acciones de SpaceX, que había despedido la sesión con un retroceso del 4,19%, se anotaban una subida de más del 2% tras el cierre del mercado.

La compañía liderada por Musk ha confirmado un acuerdo para adquirir una cartera nacional de licencias de espectro de banda baja de hasta 14 megahercios de espectro emparejado en la banda de 800 MHz, lo que "allanará el camino para que Starlink Mobile se convierta en un importante operador de telefonía móvil en EEUU".

Una vez que reciba la aprobación final de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), SpaceX ha explicado que Starlink Mobile implementará una arquitectura flexible para combinar su constelación de satélites móviles en el espacio con un despliegue terrestre avanzado que permitirá conectar dispositivos sin interrupciones en cualquier lugar.

En este sentido, ha destacado que, si bien el espectro global de banda media de 2 GHz de Starlink Mobile proporcionará una gran capacidad de ancho de banda en Estados Unidos, este nuevo espectro de banda baja ofrecerá una capa de cobertura que garantiza que la señal de Starlink Mobile penetre obstáculos, como paredes, y pueda brindar servicio a los dispositivos de los clientes incluso dentro de edificios.

"Con este nuevo espectro de baja frecuencia y nuestra constelación Gen2, Starlink Mobile se convierte en el primer operador de red en desplegar espectro tanto satelital como terrestre", ha subrayado la empresa.

Asimismo, SpaceX ha informado de que la FCC aprobó esta semana la solicitud para la constelación Gen2 de Starlink Mobile, autorizando a SpaceX a lanzar 15.000 satélites optimizados para el espectro de 2 GHz a nivel mundial.