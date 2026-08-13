Digi dispara sus pérdidas en España hasta 14,5 millones en primer semestre, pero confirma previsiones

El consejero delegado de DIGI, Marius Varzaru (d), durante la celebración del tradicional acto del toque de campana con motivo del debut de la compañía de telecomunicaciones Digi en la Bolsa española, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). Este aconte- Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 14,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone multiplicar por 14,1 (+1.310%) los números rojos de un millón de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio precedente, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la presentación de sus resultados financieros preliminares.

La compañía, que debutó en la Bolsa española el pasado 16 de julio, alcanzó una cifra de facturación de 515 millones de euros hasta junio, un 15,7% más que los 445 millones de euros ingresados en la primera mitad de 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 119,8 millones de euros en el primer semestre de 2026, frente a los 82,7 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 44,9%.

Por su parte, el Ebitda ajustado antes de arrendamientos operativos alcanzó los 104,1 millones de euros, un 47,9% más que los 70,4 millones de euros contabilizados un año antes.

INVIERTE 205 MILLONES HASTA JUNIO

El operador ha invertido un total de 205 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 36% más que en el mismo periodo de 2025.

La empresa ha explicado que esta inversión ha estado destinada, principalmente, a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica de alta capacidad con el que se propone llegar hasta los 21 millones de hogares conectados con fibra 'Smart' antes de 2030, y de su propia red de móvil, que alcanzará hasta 10.000 antenas hasta 2033.

"Los resultados de este semestre reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra capacidad para seguir creciendo a partir de la inversión en el despliegue de redes. Hemos alcanzado nuestra mejor cifra histórica en captación de clientes en fibra 'Smart'. Esto ha potenciado a su vez la contratación de servicios en convergencia alcanzando los más de 11,9 millones de servicios activos, lo que refuerza nuestra posición como operador de referencia en el sector", ha destacado el consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru.

PREVISIONES PARA 2026

Digi ha reiterado sus previsiones para 2026, dado que todos los componentes de su guía evolucionan conforme a lo previsto.

En ese sentido, la compañía prevé ingresar entre 1.040 y 1.085 millones de euros este año y, al cierre de junio, ya había facturado 515 millones de euros, de los que 263 millones correspondieron al segundo trimestre.

Además, Digi espera que el margen de Ebitda ajustado, excluyendo los arrendamientos operativos, se sitúe en la franja baja del 20%, tras alcanzar el 20,2% en el primer semestre.

RESULTADOS COMERCIALES

El operador sumó más de 910.700 portabilidades de enero a junio, lo que significa un incremento de más del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Gracias a este crecimiento, la compañía supera, en solo seis meses, las 900.000 portabilidades en el acumulado anual, igualando prácticamente el total de portabilidades de todo el 2025.

Asimismo, Digi registró en junio más de 11,9 millones de servicios activos, lo que supone un 23% más en relación con el año anterior.

En concreto, el operador, que ocupa el tercer lugar por número de clientes de fibra en España, registró más de 2,9 millones clientes de fibra hasta junio, un 28% más que en mismo periodo del año anterior.

De esta cifra, 2,48 millones corresponden a clientes de fibra 'Smart', lo que supone un crecimiento del 35%, en relación con el mismo periodo del año anterior.

Además, más de 7,8 millones de clientes contaban con el servicio de telefonía móvil a cierre de junio, lo que supone un crecimiento del 19% en relación con el mismo periodo de 2025.

Por otro lado, más de 905.000 clientes contaban con el servicio de telefonía fija, un 25% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que más de 249.000 disponían del servicio de televisión, un 176% más que en los seis primeros meses del año anterior.

La red de fibra 'Smart' llega ya a más de 14,84 millones de hogares y el operador contaba, a cierre de junio, con 1.363 nodos activos de su red móvil, cuyo despliegue comenzó en julio de 2025.

COMPROMISO CON EL EMPLEO

Digi, segundo operador en número de empleados, ha afirmado que mantiene su compromiso con la inversión en despliegue de redes, al mismo tiempo que lo hace con el empleo.

El operador, que integra toda la cadena de valor, realiza todas las actividades propias del negocio directamente con empleo propio, ha indicado que ofrece un proyecto "estable" y favorece planes de carrera para todos sus empleados.

En total, a cierre de junio, Digi superó los 11.900 profesionales contratados directamente, entre los que se encuentra personal de infraestructura para el despliegue de su propia red de fibra y sus 'call center' propios.

SALIDA A BOLSA EL PASADO 16 DE JULIO

En la presentación remitida por la 'teleco' este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se recuerda que, el 16 de julio de 2026, Digi Spain Telecom comenzó a cotizar en las Bolsas españolas con una valoración inicial de 1.600 millones de euros, a un precio de 5,60 euros por acción.

La operación representó entre el 17,6% y el 20,2% del capital social de la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, en función de la ejecución de la opción de sobreasignación ('green shoe').

El componente primario de la operación generó unos ingresos netos de 134 millones de euros, que financiarán en parte el plan de negocio de Digi en España, al tiempo que permitirán mantener un nivel conservador de apalancamiento neto.

La oferta recibió una demanda varias veces superior a la oferta disponible, "lo que demuestra el fuerte respaldo de inversores institucionales nacionales e internacionales de reconocido prestigio", ha destacado la empresa.

La salida a Bolsa de Digi Spain Telecom ha incrementado, tal y como ha explicado, "el reconocimiento y la visibilidad de la marca, además de ofrecer a los actuales y nuevos grupos de interés la posibilidad de participar en la historia de crecimiento y creación de valor de la compañía".