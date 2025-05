Spenger (MasOrange) insiste en la necesidad de consolidación en el sector de las telecos en Europa

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, ha destacado de nuevo este miércoles la necesidad de un proceso de consolidación en el sector de las telecos en España y en Europa a fin de que las operadoras puedan invertir más para mejorar los servicios que prestan y ser más eficientes en costes.

"Vemos necesaria la consolidación en Europa y también en España. ¿Por qué? Porque, si somos sinceros, en España hemos hecho un gran trabajo en la fibra óptica, somos líderes en Europa, pero en 5G no somos líderes, ni en Europa ni en el mundo", ha destacado el directivo en su intervención en un encuentro empresarial organizado por la CEOE en Madrid.

En esa línea, ha subrayado que el sector de las telecomunicaciones ha reducido en un 25% sus ingresos en los últimos 10 años a pesar de haber invertido en la transformación tecnológica de sus infraestructuras para ofrecer mejores servicios.

"Hemos invertido pasta y ofrecemos más servicios. Un 40% más de servicios y un 60% más en banda ancha. Claro, si inviertes mucho, prestas más servicios y ganas mucho menos, eso no es sostenible. Por lo tanto, si no hay escala, no hay sinergias, es mucho más difícil invertir", ha agregado.

Al ser preguntado acerca de la posibilidad de que en ese proceso de consolidación se produzca algún tipo de operación entre MasOrange y Telefónica, Spenger ha opinado que en España se necesita una simplificación del mercado y apuesta por que tan solo haya dos redes.

"Creo que lo lógico en España es tener dos infraestructuras móviles, de equipos, de transmisión. Más (infraestructuras) sería ineficiente. ¿Por qué dos infraestructuras? No solamente por competencia, sino también por ofrecer soluciones conjuntas, o sea, dobles vías. Creo que el rol nuestro y probablemente el de Telefónica en el futuro va a ser muy importante", ha apuntado.

También en relación con el mercado español, Spenger ha opinado sobre la competencia de las operadoras 'low cost', un segmento en el que Digi es la principal compañía, aunque no la ha mencionado en su intervención.

"Nosotros competimos en todos los segmentos del mercado y creemos que tenemos la responsabilidad de hacerlo de forma responsable y sostenible. La bajada de precios no es compatible con invertir más todo el tiempo", ha argumentado.

Por otro lado, el consejero delegado de MasOrange ha destacado que la 'joint venture' de fibra óptica con Vodafone supone una oportunidad para invertir en redes de una forma más sencilla y eficiente.

Asimismo, se prevé que ambas compañías den entrada a un tercer inversor en la 'joint venture', unos fondos que MasOrange empleará para reducir su apalancamiento.