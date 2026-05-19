Squirrel dispara sus ingresos un 62% en el primer trimestre, hasta los 67,6 millones de euros

Archivo - El presidente y consejero delegado de Squirrel Media, Pablo Pereiro Lage - SQUIRREL MEDIA - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Squirrel Media obtuvo unos ingresos de 67,6 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 62% superior a la del mismo periodo de 2025, gracias a su división Media, que multiplicó por más de dos su facturación, hasta sumar 50 millones de euros, ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma registró un resultado antes de impuestos de casi 8 millones de euros entre enero y marzo, un 11,8% más que en el primer trimestre de 2025, y su resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó un 17%, hasta los 11,5 millones de euros.

Por su parte, el resultado neto de explotación (Ebit) de Squirrel avanzó en el primer trimestre del año un 11,4%, hasta los 8,4 millones de euros, mientras que su deuda financiera neta se redujo al finalizar marzo hasta los 34,9 millones de euros, frente a los 36,3 millones contabilizados a cierre de 2025.

La empresa presentó recientemente una actualización de su Plan de Negocio 2026-27, en el que estima que alcanzará una cifra de negocio consolidada de entre 410 y 430 millones de euros en 2027, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta (TACC) del 30% al 33% respecto a 2025.

Para este año, la firma espera alcanzar una facturación de entre 320 y 350 millones de euros y situar su Ebitda en un rango de entre 40 y 45 millones de euros.

El plan de Squirrel se apoya en una combinación de crecimiento orgánico, ejecución de operaciones corporativas selectivas, captura de sinergias y mejora progresiva del mix de negocio hacia actividades de mayor rentabilidad.

De cara a 2027, la sociedad prevé que el Ebitda se sitúe entre 52 y 60 millones de euros, lo que supondría una tasa de crecimiento anual compuesta (TACC) estimada del 47% al 58% en ese periodo.

El plan se sustenta en el desarrollo de la plataforma integrada de la compañía, el crecimiento de activos propios, la expansión internacional y el refuerzo de su posicionamiento en segmentos de mayor valor añadido, manteniendo una política de disciplina financiera y control del apalancamiento.