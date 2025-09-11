Squirrel gana casi 6 millones hasta junio, un 18% menos, pero eleva un 69% sus ventas

Archivo - El presidente y consejero delegado de Squirrel Media, Pablo Pereiro Lage - SQUIRREL MEDIA - Archivo

Su equipo directivo está trabajando en nuevos acuerdos de integración de activos

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Squirrel Media registró un beneficio neto atribuido de 5,95 millones de euros en los primeros seis meses de este año, lo que supone un descenso del 18,3% respecto a las ganancias de 7,28 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2024, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio de 2025, la empresa contabilizó unos ingresos netos de 97,83 millones de euros, un 69,3% más que los anotados en el primer semestre del ejercicio anterior, debido a la facturación proveniente de la integración de la agencia publicitaria IKI Group.

La compañía ha explicado que las ventas de casi 98 millones de euros están en línea con su plan de negocio y en camino de alcanzar el objetivo anual, con una previsión de 150 millones de euros en el segundo semestre de 2025.

Su estimación de ventas anuales se verá impulsada por la estacionalidad de los últimos seis meses del año, la nueva consolidación de NF Media, Matpro, Pretopay y los ingresos adicionales provenientes del contrato con Restaurant Brands Europe (RBE), que cuenta con los derechos de explotación como máster franquicia de Burger King, Popeyes y Tim Hortons en España, Portugal e Italia.

Además, la empresa ha previsto que, a finales de 2025, el apalancamiento financiero será "significativamente inferior" al nivel actual y al registrado a finales de 2024 (2,1 veces).

Por su parte, Squirrel ha avanzado que su equipo directivo está trabajando actualmente en nuevos acuerdos de integración de activos que, de materializarse, se realizarían mediante pago en acciones de la empresa a una valoración mínima de 3,20 euros por título.