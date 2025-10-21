Squirrel Media compra el grupo Green Shark y refuerza su presencia en Andalucía

Archivo - El presidente y consejero delegado de Squirrel Media, Pablo Pereiro Lage - SQUIRREL MEDIA - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Squirrel ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del grupo Green Shark, un ecosistema de comunicación y entretenimiento integrado por múltiples compañías, con presencia en Cataluña, Madrid y especialmente en Andalucía, según ha informado este martes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo Green Shark cuenta actualmente con una facturación superior a los 15 millones de euros, y se prevé que aporte a Squirrel un resultado bruto de explotación (Ebitda) anual superior a los 1,5 millones de euros.

La transacción se ejecutará mediante la entrega de acciones de nueva emisión de Squirrel, valoradas a un precio de 3,20 euros por acción, y su integración operativa dentro del grupo está prevista para el próximo mes de noviembre.

Squirrel ha destacado que esta operación le permitirá integrar un conjunto de activos estratégicos "de alta complementariedad", reforzando "de manera significativa" sus divisiones de Media, Contenido y Network, y consolidando su capacidad operativa y comercial en el ámbito nacional.

"Esta adquisición representa un nuevo avance en la estrategia de crecimiento y consolidación de Squirrel como grupo tecnológico líder en entretenimiento y media, ampliando su capacidad para ofrecer soluciones integrales a marcas y audiencias, y reforzando su compromiso con la innovación y la excelencia operativa", ha subrayado la compañía.

Adicionalmente, Squirrel ha resaltado que esta operación le refuerza en Andalucía, donde la compañía ya tenía una importante presencia tras la reciente integración de las agencias NF Media y Matpro.

"Con la incorporación de Green Shark, la vertical de negocio de Squirrel amplía de forma significativa sus capacidades operativas, su cartera de clientes y su oferta de servicios en Andalucía, estimándose una facturación conjunta proforma superior a 45 millones de euros al cierre del ejercicio 2025 en dicha comunidad autónoma", destaca Squirrel.