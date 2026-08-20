Starbucks reduce unos 220 puestos de trabajo como parte de su plan de reestructuración

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MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cadena estadounidense de cafeterías Starbucks ha acabado con 104 puestos de trabajo como parte de su plan de reestructuración anunciado el pasado mes de mayo y ha anunciado el recorte de otros 120 empleos antes del mes de noviembre.

La compañía estadounidense presentó en mayo su plan con el objetivo de impulsar el crecimiento. Los recortes de empleo incluyen puestos de trabajo en Estados Unidos, así como en el extranjero, tal y como informa Bloomberg, y afectan, entre otros, al equipo que supervisa el diseño y la construcción de sus tiendas.

Por otra parte, Starbucks ha informado ante los organismos reguladores de Washington que despedirá a 120 trabajadores que se negaron a trasladarse de Seattle a la nueva oficina en Nashville que tiene previsto albergar a 2.000 personas.

La medida se produce en un contexto de recuperación de las ventas de la cadena, que encadena ya cuatro trimestres consecutivos de crecimiento en tiendas ya establecidas, después de varios ejercicios a la baja provocados por un servicio lento y una caída en la calidad percibida de sus productos.

La reestructuración se enmarca en el plan puesto en marcha por el consejero delegado, Brian Niccol, que persigue un ahorro de 2.000 millones de dólares (unos 1.850 millones de euros) en dos años. El plan contempla la simplificación de la estructura corporativa --con la supresión de más de 2.300 empleos corporativos desde el pasado año--, el cierre de locales con bajo rendimiento y la venta de parte de su negocio en China a un socio local, según la citada agencia.