Subida de pensiones, descuentos en transporte, veto a desahucios: estas son las medidas que aprueba y tumba el Congreso

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Mujer Vota Durante Una Sesión Plenaria En El Congreso De Los Diputados, A 12 De Febrero De 2025, En Madrid (España).- EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'no' del Congreso al real decreto ley 16/2025 supondrá dejar sin efecto buena parte del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para 2026 en las que se prorroga el llamado 'escudo social'.

En concreto, el Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado las medidas de protección social, entre las que se incluyen la subida de las pensiones, la congelación de las cuotas de los autónomos y la extensión de la moratoria frente a desahucios y cortes de suministros básicos.

No obstante, el Congreso sí ha aprobado un segundo real decreto ley, en el que se prorrogan todos los descuentos al transporte vigentes este año y se crea un nuevo Abono Único de Transporte estatal.

A continuación, recopilamos las medidas que ha derogado el Pleno del Congreso de este martes y las que ha aprobado.

¿CÓMO QUEDARÁN LAS PENSIONES?

La revalorización de las pensiones contributivas del 2,7% aprobada en el decreto ley dejará de ser efectiva a partir de febrero. Este aumento beneficia a cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas (hay casi un millón que tiene dos prestaciones), además de las 734.000 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

La pensión media de jubilación, situada en 1.512,7 euros en diciembre, perderá la actualización de 40,85 euros mensuales en 14 pagas del mes de enero, lo que supondrá alrededor de 570 euros adicionales al año menos, y un recorte de 498 euros para las pensiones medias del sistema.

En lo que respecta a las pensiones mínimas, deja de tener efecto la revalorización del 7% para las que no tienen cargas familiares, así como el 11,4% para las que tienen cónyuge a cargo, las pensiones de viudedad con cargas familiares, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

¿CÓMO QUEDAN LAS CUOTAS DE LOS AUTÓNOMOS?

Tras el 'no' del Congreso, las cuotas de los autónomos quedan en el aire, ya que el decreto que las prorrogaba cae y el Gobierno tendrá que concretar por otra norma qué tramos y bases se aplican finalmente en 2026.

¿QUÉ PASA CON LOS IMPAGOS EN EL ALQUILER?

Se suspende también la ampliación de la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y el bono social eléctrico.

BENEFICIOS FISCALES QUE SE SUSPENDEN

El decreto 'ómnibus' establecía también una exención para las ayudas personales recibidas por los afectados por los incendios forestales, y al mismo tiempo prolongaba las ayudas para los afectados por la DANA y para la reconstrucción de los municipios afectados, con nuevas exenciones en IRPF y Sociedades a profesionales y empresas, entre otras medidas que ya no tendrían efecto.

Por su parte, los perceptores del paro deberán presentar la Declaración de la Renta este año, quedando anulada la prórroga que les permitía no hacerlo.

Desaparece, asimismo, la prórroga de la deducción por compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga para operaciones de 2026; y solo serían deducibles las compras acogidas a los regímenes anteriores aún vigentes (hasta el 31 de diciembre de 2025).

Por último, se eliminan los incentivos para obras de eficiencia energética y para realizar reformas para rehabilitar viviendas o edificios, con deducciones del 20%, 40% o 60%. Para la campaña de la Declaración de la Renta de 2026, que se realizará en 2027, estas deducciones no se podrán aplicar.

SE MANTIENEN LOS DESCUENTOS EN EL TRANSPORTE Y EL ABONO ÚNICO

El Congreso, con la abstención del PP, sí ha aprobado el real decreto ley que prorroga todos los descuentos al transporte vigentes este año y crea un nuevo abono único de 60 euros (30 para jóvenes de menos de 26 años) para trenes de Cercanías y Media Distancia y autobuses de largo recorrido, dos medidas que tendrán un coste de 1.371 millones de euros.

Asimismo, el decreto incluye el denominado 'Pase Vía' en los Avant, que incluye descuentos del 45% hasta el 72%, que irá en incremento a medida que se sumen viajes, beneficiando así al viajero recurrente y simplificando la planificación de su movilidad.

Entre las principales ventajas está el no tener que realizar el desembolso con antelación, sino que el usuario paga cada billete que adquiere y cuanto mayor sea su número, mayor descuento tendrá.