Los supermercados cifran en 51 millones el impacto de los costes del petróleo

Archivo - Interior de un supermercado - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El impacto de la subida del coste del gasoil en los supermercados españoles acumula, desde el pasado mes de marzo, 51 millones de euros, según las estimaciones realizadas por Asedas, la asociación que cuenta entre sus asociados a Mercadona, Lidl, AhorraMas o Aldi, entre otras.

En concreto, la patronal ha señalado que aún contabilizando la ayuda de 0,20 euros por litro que aplica el Gobierno a los transportistas, la cifra no ha dejado de crecer desde que empezara la guerra en Oriente Medio.

En este contexto, la distribución alimentaria ha destacado que está haciendo de nuevo un ejercicio de contención de precios para aliviar el gasto de las familias, especialmente en los productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan.

De forma general, los precios de los alimentos presentan variaciones mensuales de cero, cercanas al cero y negativas, según el IPC de abril. Esto refleja una repercusión hacia la baja en el IPC de los alimentos, que ha pasado del 2,7 al 2,6 entre marzo y abril.

Los supermercados y mayoristas españoles han reiterado que están haciendo un "esfuerzo" para mantener los precios de la alimentación en los niveles lo más bajos posible ante el incremento de costes a lo largo de la cadena de valor.

Así han asegurado que la fuerte competencia en la distribución alimentaria, donde hay más de 200 operadores a disposición del consumidor, es un factor fundamental que contribuye a contener los precios finales.