Susana Olcina toma la presidencia de EIDF, tras la dimisión de Enrique Pérez-Hernández

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de EIDF ha nombrado a Susana Olcina Guerrero nueva presidenta del grupo, en sustitución de Enrique Pérez-Hernández Ruiz-Falcó, que presentó hace unos días su dimisión en el cargo, informó la compañía al BME Growth.

Pérez-Hernández renunció al puesto "por razones de estricta lealtad corporativa, con el propósito fundamental de favorecer y facilitar de manera ordenada la transición operativa y la reestructuración del órgano de administración de la sociedad", según indicó la compañía.

A mediados de abril, Pérez-Hernández asumió la presidencia de EIDF en sustitución de Eduard Romeu, que dejó el cargo por discrepancias con el proceso de OPA lanzado por Greening sobre el grupo.

Greening Group culminó una oferta de adquisición sobre EIDF por el que ha consolidado una participación mayoritaria del 92,10% del capital social de la compañía.