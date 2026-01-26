TAP volará entre Lisboa (Portugal) y Atenas (Grecia) a partir del 1 de julio

Acrópolis de Atenas. - TAP AIR PORTUGAL

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

TAP Air Portugal estrenará su nueva ruta entre Lisboa (Portugal) y Atenas (Grecia) el próximo 1 de julio, una conexión que continuará durante la temporada de invierno 2026/2027 y que contará con cinco frecuencias semanales.

Los vuelos entre la capital lusa y la del país heleno se operarán con aviones Airbus A320neo durante los meses de verano y con aviones Embraer E190 durante los meses de invierno.

Desde Lisboa, los vuelos saldrán a las 21.30 horas los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, llegando a Atenas a las 3.40 del día siguiente.

En sentido contrario, las salidas desde Atenas serán a las 04.40 horas los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos, llegando a Lisboa a las 07.15 (hora local).

Los vuelos están disponibles en la web de TAP con precios que parten de los 119 euros con tasas incluidas.