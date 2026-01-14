La tecnológica asturiana Treelogic se incorpora a BME Growth este viernes con una valoración de 15 millones

Archivo - Consejero Delegado de la tecnológica asturiana Treelogic , Marcelino Cortina. - TREELOGIC - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Treelogic, firma asturiana especializada en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas avanzadas que facilitan la transformación digital de compañías e instituciones, se incorporará a BME Growth, el segmento bursátil dedicado a las pequeñas y medianas empresas, este próximo viernes 16 de enero con una valoración de 15 millones de euros.

Se trata de la primera empresa que debuta en los mercados de crecimiento de BME este año.

Asimismo, BME ha informado que el consejo de administración de Treelogic, cuyo código de negociación será 'TRTK', ha tomado como referencia para el inicio de la contratación de las acciones un precio de 2,5 euros por acción, lo que implica una valoración total de la compañía de 15 millones.

De su lado, DCM Asesores actúa como asesor registrado y Link Securities como proveedor de liquidez. Treelogic es una empresa española con sede en Oviedo cuya actividad principal consiste en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas avanzadas que facilitan la transformación digital de empresas e instituciones, aplicando metodologías ágiles y tecnologías emergentes.

La compañía asturiana cerró 2024 con una facturación de 7,1 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 53% respecto a los 4,7 millones alcanzados en 2023. Desde 2018, han alcanzado un crecimiento compuesto anual (TCAC) del 13,5%.