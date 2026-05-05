La 'teleco' chilena Entel gana 26,1 millones de euros en el primer trimestre, un 20,7% más

Archivo - Edificio de oficinas de la empresa de telecomunicaciones chilena Entel. - ENTEL - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa chilena de telecomunicaciones Entel obtuvo un beneficio neto de 27.762 millones de pesos chilenos (26,1 millones de euros) en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 20,7% respecto de lo contabilizado durante el mismo periodo del año anterior.

La facturación ascendió a 775.241 millones de pesos (728,7 millones de pesos), un 7% más. El mercado chileno generó 480.808 millones de pesos (452 millones de euros), un 6,4% más, y el peruano 268.534 millones de pesos (252,4 millones de euros), un 7,1% más. Se registraron unos ingresos varios por 20.845 millones de pesos (19,6 millones de euros).

Asimismo, Entel incurrió en unos costes operativos de 711.871 millones de pesos (669,2 millones de euros), un 5,6% más en comparativa interanual, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 213.475 millones de pesos (200,7 millones de euros) tras crecer un 10,3%.

La compañía contaba con 20.250.368 clientes de telefonía móvil al cierre del trimestre, dado que sumó 787.900 nuevos de usuarios con contrato, aunque perdió 1,5 millones en los servicios prepago.

Entel invertirá este ejercicio unos 575.000 millones de pesos (540,5 millones de euros) para consolidar su cuota de mercado de telefonía móvil y mejorarla en la fija. De esta cantidad, Chile acaparará el 66% y Perú el 34% restante.

En la última junta anual de accionistas se aprobó el reparto de un dividendo final de 255 pesos (0,24 euros), por lo que la rentabilidad media se sitúa en torno al 6,6%, en línea con el objetivo de Entel, aunque pretende llevarla en un futuro al rango del 7% al 8%.