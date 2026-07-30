La 'teleco' italiana TIM eleva un 55% sus pérdidas hasta junio, en plena OPA de Poste Italiane

Archivo - Planes drawing italian flag, drapeau during the 2023 Formula 1 Pirelli Grand Premio d’Italia Grand Prix, 14th round of the 2023 Formula One World Championship from September 1 to 3, 2023 on the Autodromo Nazionale di Monza, in Monza, Italy - Pho - Dppi / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Telecom Italia (TIM) obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 204 millones de euros en el primer semestre de 2026, cifra un 54,5% superior a los 'números rojos' de 132 millones que se anotó un año antes, según ha informado la 'teleco' italiana en un comunicado.

No obstante, el beneficio neto atribuible en el segundo trimestre ascendió a 88 millones de euros, frente a la pérdida de 8 millones registrada en el mismo periodo de 2025 y a los 292 millones de resultado negativo del primer trimestre de 2026, que incluían cargos no recurrentes por gastos de personal y provisiones por 210 millones de euros.

La empresa registró unos ingresos de 6.830 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone un incremento del 3,5% respecto a los 6.597 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) semestral se situó en 1.917 millones de euros, un 4,1% menos que los 1.999 millones registrados entre enero y junio de 2025.

El consejero delegado del grupo TIM, Pietro Labriola, ha destacado que los resultados del primer semestre confirman la "solidez" del camino que ha emprendido la 'teleco', "el cual ha transformado profundamente a TIM en los últimos 5 años". "Sobre esta base, confirmamos todos los objetivos comunicados al mercado", ha comentado.

OPA "JUSTA" DE POSTE ITALIANE

El pasado 18 de julio, según la empresa, se inició "un nuevo capítulo", dado que el consejo de administración de TIM valoró "positivamente" la oferta pública de adquisición voluntaria lanzada por Poste Italiane, la compañía de correos controlada por el Estado italiano y ya principal accionista de la operadora con una participación del 27,3%.

Poste Italiane lanzó a finales de marzo una OPA voluntaria de 10.800 millones de euros con el objetivo de crear un grupo integrado líder que sirva de pilar estratégico para la economía de Italia.

El máximo órgano de Gobierno de TIM consideró "justa" la contraprestación desde el punto de vista financiero y "valoró" su fundamento y sus perspectivas industriales. "El destino no cambia, pero sí la velocidad con la que podemos alcanzarlo", ha concluido Labriola.