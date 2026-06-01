Telecom Italia inicia su recompra de acciones con un primer tramo de 100 millones de euros

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Telecom Italia (TIM) ha decidido lanzar el primer tramo de su programa de recompra de acciones, por un valor de hasta 700 millones de acciones y hasta 400 millones de euros, aprobado por la junta general de accionistas el pasado mes de abril, según ha informado en un comunicado.

En concreto, este primer tramo deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2026 y abarcará hasta 140 millones de acciones de TIM.

El primer tramo representa aproximadamente el 0,7% del capital social y tiene un valor de alrededor de 100 millones de euros, según el precio de cierre del mercado el 26 de mayo de 2026.

Como se había anunciado previamente, estas acciones se utilizarán para financiar los planes de remuneración e incentivos de la compañía ya aprobados.

TIM ha confirmado que el programa de recompra de acciones continuará con tramos posteriores, en línea con las directrices comunicadas al mercado y con el objetivo de lograr una remuneración para los accionistas equivalente a aproximadamente el 50% de los ingresos previstos por la venta de su filial de cable submarino, Sparkle, sujeta al cierre de la operación.

El precio de compra de las acciones no podrá desviarse más del 10% del precio oficial registrado en Euronext Milán el día hábil anterior a cada transacción y, en ningún caso, podrá superar el mayor entre el precio de la última operación independiente y la mayor oferta de compra independiente vigente.

Además, el volumen diario de compra no podrá exceder el 25% del volumen diario medio de acciones de TIM negociadas en los 20 días hábiles anteriores a la fecha de compra.

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO

El consejo de administración de TIM también ha acordado modificar parcialmente el calendario financiero, adelantando al 29 de julio la reunión prevista para aprobar las cuentas correspondientes al primer semestre de este año.

En la misma fecha, el consejo también aprobará el plan de negocios independiente para el periodo comprendido entre 2026 y 2028.