Telefónica alerta de la fragmentación del mercado 'telco' europeo y reclama una simplificación de operadores

Archivo - El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, en su intervención en el 'DigitalES Summit' de 2025, a 18 de junio de 2025 en Madrid (España). - DIGITALES - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha defendido la necesidad de "un proceso de simplificación de 'players' en el mercado" europeo de las telecomunicaciones, al considerar que existe "una relación directa entre la escala, la generación de rentabilidad y la capacidad de inversión".

El directivo ha señalado que "hay una situación de fragmentación de 'players'" en Europa y ha explicado que, a diferencia de otros mercados, el continente cuenta con más de 40 operadores de telecomunicaciones, mientras que en Estados Unidos, China, la India o Japón el número se reduce a tres o cuatro grandes compañías.

"La tónica normal en países que tecnológicamente son avanzados es de poco número de operadores", ha enfatizado Ochoa en el foro 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! Crecimiento, cohesión e incertidumbre', un simposio organizado por 'El Español', 'Invertia' y 'Disruptores' que se celebra esta semana en Madrid.

Ochoa ha subrayado asimismo que esta dispersión tiene un efecto claro sobre la creación de valor del sector. Según ha precisado, "en Europa en los últimos diez años se ha destruido un valor por 17 puntos, mientras que en Estados Unidos o en Asia ha habido un proceso de generación de valor en torno a 20 puntos", al tiempo que ha añadido que, más allá de las opiniones, "esa es la realidad".

A juicio del responsable de Telefónica España, la evolución del sector debería orientarse hacia "un 'framework' más sencillo en el que existan de forma permanente tres elementos": una política de inversión constante en tecnologías críticas, alianzas entre los grandes operadores para afrontar los retos tecnológicos y una regulación que favorezca ese escenario. "Si se dan esos componentes, y nosotros es lo que nos gustaría que se diera, pensamos que hay mucho recorrido para que tanto España como Europa evolucione tecnológicamente en la dirección adecuada", ha comentado.

DEFIENDE LA COLABORACIÓN TECNOLÓGICA CON COMPAÑÍAS NO EUROPEAS

El presidente de Telefónica España ha subrayado la importancia de la cooperación con compañías tecnológicamente avanzadas fuera del continente. "Es necesaria la colaboración con empresas que no son europeas, porque tecnológicamente son avanzados y aportan piezas que son críticas para que los ecosistemas puedan funcionar", ha afirmado.

El directivo señaló que "la aproximación de los grandes 'players' americanos está siendo para disponibilizar tecnología y que en cierta forma pueda ser europeizada", y ha valorado positivamente que en Europa comiencen a surgir "iniciativas vía consorcios para ir generando capacidades que en el medio plazo puedan llegar a operar".

A su juicio, esta evolución permitirá que "los ecosistemas de datos, los ecosistemas de infraestructuras puedan llegar a funcionar de forma parcialmente autónoma", aunque reconoció que se trata de un proceso "de medio plazo".

ADVIERTE DEL RÁPIDO IMPACTO DE LA IA

El presidente de Telefónica España ha defendido la coherencia del plan estratégico actual de la compañía, al asegurar que "tiene mucho sentido y (...) va a ser la hoja de ruta para conseguir los objetivos que se han planteado".

Ochoa también ha señalado que una de las principales preocupaciones de la compañía es "la incidencia de las nuevas tecnologías en el día a día general de la sociedad", con especial atención a la inteligencia artificial (IA). "Nunca hemos vivido una tecnología que tenga tanto impacto, genere tanta disrupción y que esté evolucionando sobre todo de forma tan rápida", ha advertido.

COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Y CIBERSEGURIDAD

Por último, el directivo ha recordado que Telefónica lleva "muchos años" trabajando en el ámbito de defensa, más de medio siglo, y ha destacado que "se abren oportunidades muy claras" en este ámbito tras los recientes planteamientos estratégicos de Europa y del Gobierno español.

Entre los ámbitos prioritarios ha destacado "las comunicaciones estratégicas", habilitadas por la evolución del 5G, y "el ámbito de ciberseguridad", en el que la empresa "es realmente fuerte porque gestiona una infraestructura crítica". Según ha explicado, Telefónica ha "desarrollado capacidades que son diferenciales" y que ha trasladado ya al cliente final, dos áreas "necesarias en el mundo de la defensa" donde "claramente ven que Telefónica tiene mucha capacidad de aportar valor".