Telefónica aprueba en su junta el nombramiento de Jane Thompson y la salida de BBVA del consejo

El presidente de Telefónica, Marc Mutra, durante la junta general de accionistas de Telefónica, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). Telefónica somete hoy a la aprobación de su junta general ordinaria de accionistas, el nombramiento de la directiva - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha aprobado este jueves en su junta general ordinaria de accionistas el nombramiento de la directiva australiana Jane Thompson como consejera independiente, en sustitución de José María Abril, representante de BBVA, quien ha dejado el consejo de administración de la 'teleco' tras 19 años formando parte de él.

Thompson ha asumido el puesto que ocupaba Abril, quien fuera vicepresidente y consejero dominical en representación de BBVA, y que había formado parte del máximo órgano de gobierno de Telefónica desde julio de 2007, cuyo mandato, renovado en abril de 2022, ha concluido en esta junta.

"Quiero agradecer a los consejeros salientes su dedicación, compromiso y labor realizada en el ejercicio de sus cargos", ha subrayado el presidente de Telefónica, Marc Murtra, en su discurso durante la junta.

Murtra ya había avanzado en la presentación de resultados de la compañía que la salida de Abril, el consejero con más años en el cargo después de Isidro Fainé, respondía a que el banco considera que su participación en la operadora ya no es "estratégica".

El presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación La Caixa desembarcó en el consejo de administración de la 'teleco' el 26 de enero de 1994.

En este contexto, el 'holding' inversor de la Fundación Bancaria La Caixa mantiene una participación del 9,9% en Telefónica y forma parte, ya sin BBVA, del denominado 'núcleo estable' dentro del accionariado de la operadora a través de la figura de Fainé.

RENOVACIÓN DE GARCÍA BLANCO COMO INDEPENDIENTE

La 'teleco' ha dado 'luz verde' a la renovación de María Luisa García Blanco como consejera independiente, junto con la ratificación y designación de Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso y Mónica Rey Amado para ese mismo cargo.

Asimismo, la junta ha aprobado la remuneración al accionista mediante el reparto de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición, por un importe bruto unitario de 0,15 euros por acción, que se abonará el próximo 18 de junio, así como la validación de la nueva política de remuneraciones del consejo de administración.

También se han delegado facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta, y se ha aprobado, en votación consultiva, el informe anual 2025 sobre las remuneraciones del órgano de administración.

La política de retribuciones a los consejeros fue uno de los puntos del orden del día de la junta que generó reticencias por parte de Norges Bank Investment Management (NBIM) --gestora del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega y titular de un 1,5% del capital de Telefónica--, así como de los fondos Calpers y Calstrs, que ya habían anunciado su voto en contra de este apartado.

Además, la compañía ha ratificado la continuidad del auditor de cuentas para 2026 (PwC) y su designación para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

Finalmente, la junta ha aprobado las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2025, junto con el informe de gestión de la sociedad y de su grupo, así como el estado de información no financiera y de sostenibilidad del grupo consolidado, incluido en dicho informe, y la actuación del consejo de administración durante el pasado ejercicio.

PRECIO DE LA ACCIÓN Y DIVIDENDO

Tras la ronda de preguntas por parte de los accionistas de Telefónica, el presidente de la compañía ha respondido ante las cuestiones planteadas sobre la política de dividendos de la 'teleco' y el precio de la acción en Bolsa.

"Nuestra política de dividendos es ahora parte integral de nuestra política de alocación de capital. Eso significa que primero invertimos en el futuro de la compañía y en su capacidad de generar caja de presente y de futuro", ha añadido.

El presidente ha explicado que, tras garantizar la flexibilidad financiera necesaria para afrontar la nueva etapa que atraviesan los mercados, el compromiso de la empresa pasa por compartir con los accionistas el flujo de caja resultante.

En este sentido, ha reiterado que el compromiso para 2026 es un dividendo de 0,15 euros por acción y ha defendido que, a medio plazo, la forma más efectiva de generar valor y dividendos es centrarse en el crecimiento de la compañía, en la solidez financiera y en la capacidad de generar caja.

En relación a la evolución del precio de la acción de la empresa en Bolsa, Murtra ha indicado que "es y será el resultado de la capacidad de generar ingresos con el mercado, de generar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de calidad y de transformar el Ebitda en flujo de caja.

"Nosotros estamos centrados en eso, en transformar la compañía para generar resultados más buenos, de mayor calidad. Eso significa con menor incertidumbre y menor riesgo. Y una vez hagamos eso, y a medida que vayamos ganando la confianza de los inversores, eso se va reflejando en el precio de la acción", ha concluido.