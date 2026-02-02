Telefónica establece una oficina en Reino Unido para "reforzar la ejecución" de su plan estratégico en Europa

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, a 7 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha establecido una oficina en el Reino Unido, donde opera a través de Virgin Media O2 (VMO2) --su teleco conjunta con Liberty--, para "reforzar la ejecución" de su plan estratégico en Europa, según ha informado la compañía en un comunicado.

La nueva oficina estará ubicada en Londres y dependerá directamente del consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, en el marco del plan estratégico de la teleco, el cual se centra en el impulso de su actividad en Europa (España, Alemania y Reino Unido) y Brasil, es decir, en sus cuatro mercados estratégicos.

"La creación de esta oficina en Reino Unido refuerza nuestro compromiso con Europa y con la ejecución disciplinada del plan estratégico. Reino Unido es un mercado estratégico para el grupo y queremos contar con una estructura que nos permita estar más cerca del negocio, apoyar la creación de valor y asegurar una gestión alineada con nuestras prioridades industriales y financieras", ha señalado Gayo.

En ese sentido, la empresa ha resaltado que la nueva oficina tendrá como objetivo apoyar la ejecución de las prioridades definidas en el plan estratégico de la empresa, impulsar una gestión operativa más integrada de los activos del grupo en Reino Unido y reforzar la coordinación con las áreas y unidades de negocio de la compañía que dan soporte al negocio en el país con el fin de "maximizar la creación de valor a largo plazo".

En este contexto, al frente de la oficina de Telefónica en Londres estará Mario Martín, un ejecutivo con 30 años de experiencia en la teleco y con "una trayectoria destacada" en gestión industrial, alianzas estratégicas y creación de valor.

En los últimos ocho años ha sido CEO de Telxius, la compañía de infraestucturas de telecomunicaciones de la que Telefónica posee el 70% y Pontegadea --el brazo inversor de Amancio Ortega, el dueño de Inditex-- el otro 30%.

Telefónica ha resaltado que en Telxius ha liderado un "sólido proceso de crecimiento del negocio y de gestión de socios industriales y financieros como KKR y Pontegadea".

"Anteriormente, desempeñó responsabilidades como 'Chief Industrial Alliances Officer', 'Chief Asia Regional Officer' --basado en China y con un papel clave en la constitución de la alianza estratégica con China Unicom-- y director de M&A (fusiones y adquisiciones) del grupo, participando activamente en operaciones relevantes como la adquisición de O2", ha detallado Telefónica.

De este modo, Mario Martín formará parte del consejo de administración de VMO2 para reforzar el alineamiento estratégico y la gobernanza del grupo en uno de sus principales mercados europeos.

No obstante, todavía no se ha detallado si Martín se sumará a Ángel Vilá (antiguo CEO de Telefónica) y a Emilio Gayo en el consejo de administración de VMO2 o si, por el contrario, sustituirá a alguno de ellos.

En este contexto, cabe recordar también que a finales del próximo mayo tanto Telefónica como Liberty podrán iniciar la venta de su participación en VMO2 a un tercero, si bien el acuerdo entre ambas compañías establece un derecho de adquisición preferente a favor del otro socio.