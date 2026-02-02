Telefónica invertirá 32.000 millones de euros hasta 2028 para garantizar una mayor competitividad

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, durante la conferencia ‘Una mirada al futuro de Telefónica’, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha afirmado que la compañía invertirá 32.000 millones de euros entre 2026 y 2028 como parte de una estrategia enfocada a transformar de manera integral su actividad para garantizar una mayor competitividad.

"Entre el año 2026 y 2028, vamos a invertir, entre Capex y Opex, 32.000 millones de euros. Nuestro plan de negocio implica mayores inversiones de las que estaban previstas. Y esto, en el mundo de las finanzas, siempre es un 'trade-off'", señaló durante una conferencia impartida en el marco de la Cátedra Fundación "La Caixa" Economía y Sociedad.

Dentro de esta misma estrategia de crecimiento, Murtra ha defendido la necesidad de simplificar antes de invertir en fibra, en datos, en ciberseguridad y en inteligencia artificial.

"El objetivo de Telefónica no es reducir nuestra actividad, sino reordenarnos para ser más comeptitivos. Nosotros estamos en un proceso constante de reducción de costes, de reciclaje de las unidades de negocio obsoletas", explicó.

El directivo también ha sentenciado que la empresa se ha comprometido con el 'guidance' financiero y "el precio de la acción será la consecuencia de la modernización y de la mejora de la competitividad".

"Estamos centrados en la mejora de la compañía, y cuando lo hagamos, cuando haya mejorado la compañía de manera tangible, lo veremos reflejado en el precio de la acción", aseguró.

Respecto a los próximos años, Murtra ha confirmado que Telefónica ambiciona a "entrar en la inversión de las infraestructuras" de inteligencia artificial y que la compañía desea "liderar la gigafactoría que previsiblemente, o posiblemente, se haga en España".

No obstante, y si no cambia la configuración europea, Telefónica no muestra interés en entrar en todo lo que tenga que ver con el motor y el producto de la inteligencia artificial.

En relación a la consolidación del sector, Murtra aseguró que desde Telefónica quieren "promover la consolidación del mercado europeo". "Queremos ayudar a que eso sea posible. A nosotros nos gustaría que se pasara de 38 a muy pocos operadores. Solo con que cada país pase de 4 a 3 operadores, las eficiencias que se liberan son gigantescas", especificó.

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

Murtra recordó que la participación del Estado en compañías estratégicas, como las relacionadas con la defensa o las telecomunicaciones, "es una práctica habitual de los grandes países": "Las telecomunicaciones son un activo estratégico que requieren protección institucional", señaló.

Como ejemplos, además de la participación del Estado español con un 10% en Telefónica, el directivo citó el caso de Orange (23,35%), Telecom Italia (27,32%) o Deutsche Telekom (28,26%), entre otros.

"Las telecomunicaciones no son un negocio cualquiera, son infraestructuras críticas para la seguridad de la economía y la cohesión", afirmó Murtra, de ahí que los Estados se comprometan "una y otra vez" con empresas del sector.