Telefónica lanza una oferta de recompra de bonos híbridos

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Telefónica, a través de Telefónica Europe, ha lanzado este lunes una oferta de recompra de bonos híbridos en efectivo, que se extenderá desde hoy hasta el próximo 19 de enero a las 17.00 horas, según ha informado la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La finalidad de esta oferta es la de gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido de Telefónica Europe. Asimismo, la compañía ha subrayado que esta ofertas ofrece a los bonistas la oportunidad de sustituir sus bonos por los bonos nuevos con anterioridad a la primera fecha de amortización de los mismos.

En concreto, la operadora ha lanzado invitaciones independientes de recompra, en efectivo, a los tenedores de los bonos de 2026, bonos de 2027 y bonos de 2028, que están garantizados de forma irrevocable por Telefónica.

El precio que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos de 2026 será de 100.550 euros, mientras que respecto de los bonos de 2027, el precio será de 99.600 euros por cada 100.000 euros de importe nominal.

En el caso de los bonos de 2028, el precio que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal se determinará el próximo 20 de enero.

Telefónica Emisiones tiene la intención de realizar nuevas emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas, cada una con la garantía subordinada de Telefónica.

La aceptación por parte de Telefónica Europe de la recompra de cualquiera de los bonos válidamente ofrecidos en la oferta está sujeta, sin limitación, a la liquidación de la emisión de los bonos nuevos.

Para cualquier bono cuya recompra sea aceptada, la compañía también pagará, de resultar aplicable, un importe igual al interés devengado y no pagado desde (e incluida) la correspondiente fecha de pago de intereses de los bonos inmediatamente anterior a la fecha de liquidación hasta, pero excluyendo, la fecha de liquidación, que se espera que tenga lugar el próximo 22 de enero.

Los bonos recomprados podrán ser amortizados, mientras que los bonos que no hayan sido válidamente ofrecidos y recomprados permanecerán en circulación tras la fecha de liquidación.

