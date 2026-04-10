Telefónica lanza su servicio comercial pionero de drones pilotados en remoto en 'T_Space' (Madrid)

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MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha lanzado su servicio comercial pionero de drones pilotados en remoto para empresas y administraciones en el nuevo 'T_Space', un espacio situado en el Centro Nacional de Supervisión y Operación (CNSO) de la 'teleco', en Aravaca (Madrid).

De este modo, la compañía presidida por Marc Murtra ha marcado un hito en las operaciones de drones conectados con el lanzamiento de este servicio, atendido por personal especializado en su pilotaje en remoto.

Telefónica ha presentado una solución innovadora que transforma el modelo actual de operación de drones, con pilotos desplazados físicamente a cada misión, la necesidad de solicitar permisos 'ad-hoc' y de realizar evaluaciones previas del entorno que dilatan en el tiempo el lanzamiento de la misión, para dar paso a un servicio extremo a extremo ('end-to-end') pionero en España y basado en las capacidades tecnológicas y operativas de la compañía como operadora de telecomunicaciones.

Los pilares que sustentan esta solución y la hacen "única" en España son: el espacio 'T_Space', ubicado en el CNSO, en Aravaca, donde pilotos profesionales de Telefónica operan los drones de forma segura a distancia, y la tecnología 'Drone-in-a-Box' (nido de drones), estaciones automatizadas de despegue, aterrizaje y recarga que permiten tener los drones preparados en el lugar de la misión para entrar en acción de forma inmediata sin necesidad de desplazar a una persona al lugar.

A ello se suma la conectividad 5G de Telefónica, que hace posible los vuelos de larga distancia, el control continuo del dron y la transmisión de vídeo en tiempo real gracias a la alta velocidad y la baja latencia de esta red, que ya llega a cerca del 95% de la población, y un despliegue de nodos de 'edge computing' único en España, con garantías para la transmisión segura y el análisis en tiempo real de las imágenes captadas desde los drones conectados.

Además, la robustez de la red 5G de Telefónica permite incorporar capacidades como el 'network slicing', de cara a priorizar las comunicaciones; la solución 'computer vision', que facilita un análisis avanzado de imágenes y datos en tiempo real con inteligencia artificial (IA), y el entorno de APIs de planificación y conectividad (Open Gateway), para vuelos seguros y optimizados.

Estas innovadoras capacidades y soluciones tecnológicas se integran en un servicio ofrecido desde Telefónica Empresas, que comprende una gestión integrada en la que se incluye la tramitación de los permisos de vuelo según proyecto, la conectividad 5G ofrecida sobre la red líder de Telefónica, la capacidad de analítica de vídeo reforzada con IA, el control en remoto de los drones desde el CNSO gracias a pilotos especializados y el suministro, la instalación y el mantenimiento de los drones según las preferencias de cada cliente.

Telefónica ofrece este servicio --y la gestión de los permisos requeridos-- bajo dos modalidades: 'Flight as a Service', dirigida a clientes que ya poseen el dron y necesitan que la operadora se encargue de la operación de vuelo desde 'T_Space', y 'Drone as a Service', una solución con la que además se proporciona al cliente el equipo, sus sensores y el procesamiento de la información.

Con esta solución, Telefónica lidera la digitalización del espacio aéreo en España de una manera alineada con la normativa U-Space, el marco regulatorio de la Unión Europea (UE) para permitir el acceso seguro al espacio aéreo de aeronaves no tripuladas (UAS, Unmanned Aircraft System).

Este nuevo marco regulatorio, junto con la optimización de la conectividad 5G, el desarrollo de la inteligencia artificial y el impulso al edge computing, posibilitan el desarrollo del nuevo pilotaje en remoto: operaciones BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), que consisten en vuelos de drones conectados que se realizan más allá del alcance visual directo del piloto.

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha destacado que Telefónica es el primer operador capaz de ofrecer un servicio integral de drones en remoto dentro de España, un servicio extremo a extremo en el que se integra hardware, conectividad, analítica, permisos, plataforma y operación.

"Aportamos la mejor conectividad 5G y las últimas tecnologías, asumimos la complejidad operativa y técnica requerida, para que las empresas y administraciones de este país dispongan de la ventaja diferencial de nuevos servicios adaptados a sus necesidades y basados en una gestión de drones autónoma, segura, rigurosa y eficiente", ha añadido Ochoa.

DESDE LA INDUSTRIA HASTA EL MEDIO AMBIENTE

Sectores como los de la industria, la energía, la logística o las administraciones públicas --emergencias y medio ambiente-- son algunos de los que se pueden beneficiar de las ventajas de los vuelos de drones pilotados en remoto aplicados a la vigilancia, la inspección de infraestructuras o la prevención de incendios.

Entre los primeros proyectos de Telefónica, cabe destacar el desplegado en Cuacos de Yuste (Cáceres) en colaboración con la Junta de Extremadura que consiste en un sistema avanzado de prevención, monitorización, detección y respuesta temprana ante incendios forestales.

Ante la detección de un foco de calor, los bomberos forestales contactan con los pilotos de 'T_Space' de Telefónica para que lancen en remoto el vuelo del dron situado en el nido de drones en Cuacos de Yuste.

En cuestión de minutos, el dron se pone en marcha y vuela al punto donde se ha detectado un foco de calor, transmitiendo las primeras imágenes a los bomberos mediante 5G.

Con esta rápida respuesta, los bomberos determinan si hay que desplazar efectivos a la zona y deciden si el dron vuelve al nido o se queda monitorizando el lugar.

"Demostramos nuestras capacidades para operar en tiempo real sobre una infraestructura de telecomunicaciones robusta con cobertura nacional y capilaridad por todo el territorio nacional, tanto en puntos urbanos de gran demanda de conectividad como en ámbitos rurales a los que no llegan otros operadores. Gracias a nuestra red y a nuestras capacidades tecnológicas y operativas diferenciales, ya estamos desarrollando proyectos que demuestran la aplicación y el valor añadido de este espacio y estos servicios únicos", ha subrayado el director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España, Sergio Sánchez.

CNSO, EL CEREBRO DE LA RED QUE ALBERGA 'T_SPACE'

El CNSO de Telefónica en Aravaca es el lugar desde el que se realiza la gestión y monitorización integral y continua de la red de la compañía en toda España.

Inaugurado en noviembre de 1997, su función principal es actuar como el cerebro técnico que garantiza la continuidad de los servicios de telecomunicaciones con una supervisión 24/7 que monitorea en tiempo real el estado de las redes fijas, móviles, de banda ancha y televisión (Movistar Plus+).

Además, el CNSO actúa como centro de coordinación ante grandes emergencias o catástrofes naturales. A partir de ahora, este centro también alberga el nuevo 'T_Space' que ofrecerá un servicio basado en la amplia experiencia de supervisión y operación de la infraestructura y servicios de Telefónica y reafirma el compromiso de la compañía con hacer de la innovación una realidad para sus clientes.