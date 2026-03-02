Telefónica lidera la aplicación de las tecnologías cuánticas con su propuesta 'Quantum Telco' en el MWC

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Telefónica presentará en esta edición del Mobile World Congress (MWC) 'Quantum Telco', una propuesta integral de soluciones que pone las tecnologías cuánticas al servicio de escenarios reales de manera práctica y aplicada, según ha informado la 'teleco' española en un comunicado.

Esta iniciativa reafirma el liderazgo tecnológico de la operadora y refleja su objetivo de transformar la complejidad cuántica en herramientas que mejoren la seguridad y la competitividad de las empresas y administraciones en su día a día, y con los usuarios como beneficiarios últimos de estos avances.

La propuesta se articula a partir de cuatro pilares estratégicos que los visitantes pueden visitar y experimentar en el stand de la compañía gracias a la presentación en 'hardware' real y aplicaciones directas.

El primer bloque de soluciones está relacionado con las comunicaciones 'Quantum-Safe' que aseguran hoy información sensible (historiales médicos, documentación confidencial) frente a posibles ataques cuánticos futuros, garantizando la integridad de la información.

Telefónica es líder en este tipo de soluciones y está posicionada como la primera operadora en lanzar servicios comerciales de comunicaciones protegidas con los nuevos estándares de criptografía post-cuántica.

En este sentido, cabe destacar por ejemplo 'Interconexión CPDs', un servicio que protege mediante criptografía la confidencialidad a futuro de información crítica y sensible que se puede intercambiar entre los centros de proceso de datos y las sedes corporativas.

En su stand en el MWC, que se celebrará en Barcelona del 2 al 5 de marzo, Telefónica mostrará tres soluciones de 'Quantum-Safe', desarrolladas respectivamente con 'hardware' de Adtran (Servicio de Interconexión CPDs), Fortinet (servicio de comunicación entre oficinas Q-Safe) y Luxquanta (Distribución Cuántica de Claves -QKD-).

Un segundo pilar que Telefónica presenta en el MWC en relación con su estrategia cuántica es la creación de ecosistemas cuánticos.

Uno de los compromisos de Telefónica es contribuir al nacimiento y fortalecimiento de ecosistemas cuánticos en España mediante iniciativas como la creación del 'Centro de Talento y Tecnología Javier Echenique', dedicado a las tecnologías cuánticas e integrado en uno de los 'hub' cuánticos más avanzado de Europa, BIQAIN en Bilbao.

Con este centro pionero en Europa, Telefónica marca un hito para la industria al integrar la tecnología Digital Annealer de Fujitsu para impulsar soluciones de inspiración cuántica de optimización.

Durante el MWC, Telefónica realizará peticiones en tiempo real al Digital Annealer ubicado en Bilbao para mostrar los servicios desarrollados de optimización logística en colaboración con Würth y de optimización y diseño de redes de datos en Telefónica.

COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Otra línea de acción de Telefónica es la computación cuántica aplicada que consiste en desarrollar proyectos que respondan a las necesidades concretas de clientes.

Así, en el stand, Telefónica exhibirá un ordenador cuántico de los más avanzados del mundo, el sistema 'IQM Radiance' de 54 qubits, una tecnología de soberanía europea diseñada para integrarse con centros de supercomputación clásica y que Telefónica e IQM proporcionarán al Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).

En este sentido, se presentan los avances del proyecto de investigación de fármacos contra el cáncer anunciado recientemente por Telefónica en colaboración con el Grupo Vithas y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), una iniciativa pionera que utiliza la computación cuántica para el diseño inteligente de fármacos oncológicos, optimizando la búsqueda de moléculas para combatir mutaciones específicas como la 'BRAF V600E' de forma mucho más eficiente que con la computación tradicional.

Telefónica presentará también su propuesta 'Quantum-Safe Cryptographic Hub', con la que ayuda a las organizaciones a proteger sus datos mediante el desarrollo de una criptografía resistente a los avances de la computación cuántica y alineada con los estándares de seguridad europeos.

Asimismo, Telefónica exhibirá en su stand el servidor 'IBM LinuxONE', una solución de 'hardware' preparada para entornos postcuánticos que Telefónica Tech está empleando para migrar las infraestructuras IT de las organizaciones hacia nuevos algoritmos criptográficos, asegurando la resiliencia y la fiabilidad de su infraestructura digital a largo plazo.

En esta demo, Telefónica mostrará cinco casos de uso reales que reflejan cómo acompaña a las organizaciones en su transición hacia la era cuántica, ayudándolas a anticiparse al riesgo de que los ciberdelincuentes estén robando hoy datos cifrados con técnicas tradicionales para almacenarlos y descifrarlos en el futuro con ordenadores cuánticos que pueden comprometer la criptografía actual.

El primero de estos casos de uso se centra en la identificación, inventario y análisis del riesgo criptográfico; el segundo aborda la adopción de modelos de criptografía como servicio y criptoagilidad para facilitar la evolución ágil de los algoritmos, y el tercero está orientado a la soberanía digital y la gestión externa de claves.

Además, se presentará un caso de uso para la protección de la información incluso durante su procesamiento y otro enfocado en la hibridación criptográfica, en la que la combinación de algoritmos convencionales y poscuánticos facilita una transición progresiva hacia una criptografía preparada frente a amenazas actuales y futuras.

El responsable de Proyectos de Cuántica Aplicada de Telefónica España, Juan Cambeiro, ha señaldo que 'Quantum Telco' demuestra que las tecnologías cuánticas "ya no son una promesa de futuro, sino una realidad que Telefónica pone hoy a disposición de sus clientes para responder a sus necesidades de ser empresas más seguras, eficientes y competitivas, lo que en último término repercute en un uso más beneficioso por parte de la sociedad".

'Quantum Telco' se mostrará en el stand de Telefónica en el MWC, y además se presentará el martes 3 de marzo de 09.30 a 10.00 horas en el Ágora de Telefónica, en la mesa redonda 'Telefónica 'Quantum Telco': tu partner de referencia para la cuántica aplicada'.

Estos avances en el MWC 2026 se suman a una trayectoria de proyectos ya operativos que demuestran la capacidad de Telefónica para aplicar la cuántica en entornos críticos como los mencionados servicio Interconexión CPDs, que blinda el intercambio de información sensible entre centros de datos, y en el ámbito de la salud la colaboración con el Grupo Vithas y la UFV para el desarrollo de medicamentos contra el cáncer.

También fruto del trabajo conjunto entre Vithas y Telefónica, ambas entidades, en colaboración con Luxquanta, presentaron un proyecto pionero de ciberseguridad sanitaria que consistió en el despliegue de soluciones 'Quantum-Safe' para conectar de forma ultrasegura los hospitales madrileños de Vithas Madrid Arturo Soria y La Milagrosa y así blindar datos críticos, como historias clínicas, imágenes médicas y monitorización de constantes, frente a la futura capacidad de cálculo de los ordenadores cuánticos.