Telefónica reforzará su red 5G para garantizar la conectividad durante la Vuelta a España

Telefónica reforzará la red 5G existente a lo largo de todo el recorrido de La Vuelta Ciclista a España y desplegará tres unidades móviles con 5G en las llegadas de las etapas más "exigentes en términos de cobertura" --como L'Angliru, La Farrapona o El Morredero-- para garantizar la conectividad de la organización, los equipos, los periodistas y los aficionados, según ha informado la teleco en un comunicado.

"Estas unidades permiten absorber picos de demanda excepcionales, asegurar la transmisión televisiva y digital de la prueba en directo, y responder a las necesidades de sincronización de datos de los equipos, que gestionan en tiempo real métricas de rendimiento de sus corredores, estrategias de carrera y coordinación logística", ha detallado.

Además, Telefónica Tech implantará en siete etapas la plataforma 'Smart Steps', que procesa "millones de eventos móviles" de manera anonimizada y agregada mediante inteligencia artificial (IA).

Según ha explicado la teleco, esta herramienta permite a la organización conocer patrones de movilidad, estimar flujos de público, anticipar necesidades de seguridad y dimensionar accesos e infraestructuras, al tiempo que ofrece información "estratégica" para el impacto turístico y económico de la carrera en cada territorio.

"La gestión de datos en tiempo real es ya tan esencial para la organización de La Vuelta como lo es para los equipos que analizan en segundos el rendimiento de sus ciclistas", ha resaltado el director de Tecnología e IT de Telefónica España, Sergio Sánchez.

La compañía, que desplegará en torno a 200 técnicos para el evento ciclista, ha apuntado que la Vuelta a España de 2025 supondrá un reto en materia de conectividad debido a la necesidad de tener que asegurar una alta capacidad en tiempo real y en entornos con concentraciones masivas de público, en localidades de baja densidad poblacional y en zonas transfronterizas, ya que cuatro etapas se disputarán en territorio italiano.

"Dar servicio de forma simultánea a organización, fuerzas de seguridad, caravana publicitaria, equipos, auxiliares, dispositivos médicos, medios de comunicación y millones de aficionados convierte a 'La Vuelta' en un laboratorio de innovación tecnológica a gran escala", ha apuntado.