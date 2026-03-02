Telefónica y Satellite Connect Europe exploran la conectividad satelital 'direct-to-device' en Europa

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 2 Mar.

Telefónica está colaborando con Satellite Connect Europe, proveedor de conectividad satelital 'direct-to-device' (D2D) con sede en Luxemburgo, para explorar la aplicación de servicios habilitados por satélite para consumidores, empresas y servicios públicos en España y Alemania, según ha anunciado este lunes la 'teleco' española.

La colaboración se centrará en analizar cómo las capacidades satelitales D2D podrían integrarse con las redes 4G y 5G existentes de Telefónica, con el objetivo de complementar la conectividad terrestre y mejorar la resiliencia de la red en escenarios específicos, como áreas remotas o circunstancias excepcionales, manteniendo una experiencia gestionada por el operador.

La empresa española apoya el desarrollo de servicios satelitales en Europa que operen en línea con los marcos regulatorios europeos y los requisitos de uso del espectro.

Como parte de esta colaboración, Telefónica continuará cooperando con los 'stakeholders' relevantes para contribuir a las discusiones sobre la evolución futura de la conectividad satelital D2D en Europa.

La directora global de Tecnología e Información (CTIO) de Telefónica, Andrea Folgueiras, ha destacado que, al explorar nuevas tecnologías satelitales 'direct-to-device', "Telefónica busca profundizar en cómo la conectividad satelital puede complementar las redes móviles avanzadas y ayudar a satisfacer las necesidades de conectividad en áreas remotas de Europa".

Por su parte, el director general de Satellite Connect Europe, Meredith Sharples, ha apuntado que "este es otro paso significativo en la implementación de la conectividad satelital 'direct-to-device' de AST SpaceMobile para clientes en toda Europa, y demuestra el creciente apoyo de los principales operadores a Satellite Connect Europe".

Este anuncio se enmarca en el Mobile World Congress (MWC), el mayor evento relacionado con la tecnología y la movilidad, que se celebra en Barcelona desde este lunes y hasta el jueves.