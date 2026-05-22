Telefónica ultima la venta de su sede en Gran Vía por unos 200 millones al empresario murciano Tomás Olivo

Archivo - Fachada del edificio de Telefónica en la Gran Vía, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ultima la venta del edificio de su sede histórica en la madrileña calle de Gran Vía por cerca de 200 millones de euros al empresario murciano Tomás Olivo.

Según han informado fuentes conocedoras de la operación a Europa Press, la operación aún no está cerrada, aunque es previsible que culmine pronto.

Olivo ha pujado por el inmueble a través de su empresa Galerías Comerciales y su oferta se ha colocado como la mejor posicionada.

En concreto, la operación, adelantada por el diario 'Nuevo Digital Murcia', comprendería la venta del emblemático edificio situado en el número 28 de la Gran Vía de Madrid, en el que se encuentra el renovado Espacio Movistar y la Fundación Telefónica.

En la actualidad -tras su reinauguración en septiembre de 2024- este edificio, que fue construido hace casi 100 años, en 1929, alberga la mayor tienda de Movistar en España, junto a una sala de cine, un plató de televisión, dos estudios de grabación de contenidos, un espacio para 'gaming' y el Movistar Café, además de conectar de forma directa con Espacio Fundación Telefónica.

Se trata de una construcción de estilo neobarroco de 90 metros de altura y 13 plantas, que fue el primer rascacielos de Madrid y, hasta los años 50, el edificio más alto de Europa.

En cuanto al posible comprador, cabe resaltar que Tomás Olivo ocupa la sexta posición en la Lista Forbes 2025 entre las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado de 4.600 millones de euros.

El dueño de Galerías Comerciales -a través de la que gestiona algunos de los centros comerciales más rentables del país, como el Nevada Shopping de Granada- no ha parado de ascender en la lista, ya que en el ranking del año 2024 figuraba en el duodécimo puesto con 2.700 millones.