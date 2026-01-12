Templus compra tres centros de datos del Grupo Aire en Madrid, Valencia y Lisboa

Archivo - El consejero delegado de Templus, Nacho Velilla - TEMPLUS - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Templus ha adquirido tres centros de datos del Grupo Aire en Madrid, Valencia y Lisboa, aunque no se ha detallado el importe de la operación, que se enmarca en la estrategia de expansión internacional de la empresa.

Con este movimiento Templus añadirá 6,5 megavatios (MW) a su potencia instalada, que este año superará los 60 MW gracias al reciente acuerdo de adquisición de nueve centros de datos de Atlas Edge en España, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Dinamarca y Suiza, ha destacado la empresa en un comunicado.

"En todas estas infraestructuras, Templus acometerá un conjunto de reformas para mejorar su capacidad operativa, aumentando su potencia y superficie. Asimismo, las dotará de los más altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética siguiendo el fuerte compromiso de la compañía con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). De esta manera, alcanzarán los requisitos para ser calificados como Tier III", ha subrayado.

Más allá de la venta de los activos, el acuerdo entre ambas compañías también supone que el Grupo Aire se convertirá en socio estratégico de Templus al mantener a sus clientes en los 'data centers' adquiridos.

"Grupo Aire refuerza su red y consolida su capacidad para ofrecer servicios de conectividad y 'cloud' de alta calidad a empresas y organizaciones, beneficiándose de las mejoras previstas en los centros de datos y del acceso ampliado a toda la red de los de Templus como socio estratégico (Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y próximamente, Ceuta)", ha recalcado.

En este contexto, el consejero delegado de Templus, Nacho Velilla, ha resaltado la importancia de que la compañía haya desembarcado en Portugal gracias a esta operación, dado que, a su juicio, el mercado luso es "clave" para la expansión internacional de la empresa.

"Este acuerdo estratégico nos permite reforzar la cobertura y, al mismo tiempo, poner el foco en acelerar nuestro liderazgo en cloud, con soluciones innovadoras y un mejor servicio a nuestros clientes. El acuerdo con Templus nos da la agilidad que necesitamos para seguir a la vanguardia de la transformación digital empresarial en España", ha destacado por su parte el consejero delegado del Grupo Aire, Javier Polo.