Tess Defence entrega 14 nuevos vehículos 8x8 VCR al Ministerio de Defensa y suma ya 70 unidades

Archivo - Imagen de los primeros vehículos 8x8 'Dragón' entregados al Ejército de Tierra, en la Base 'Álvarez de Sotomayor' en Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consorcio de empresas Tess Defence, controlado por Indra (51,1%) y participado por Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Santa Bárbara Sistemas (GDELS), con un 16,3% cada una, realizó este miércoles la entrega al Ministerio de Defensa de 14 nuevos vehículos VCR8x8 'Dragón', con lo que el número de unidades entregadas hasta ahora alcanza las 70, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras.

La entrega se ha realizado en la fábrica de Santa Bárbara en Sevilla (Andalucía) y con estas 14 unidades, el número de vehículos 8x8 VCR entregados en lo que va de 2026 asciende a 29, mientras que durante 2025 se entregaron un total de 41 vehículos, según han señalado las mismas fuentes, que han destacado que este programa constituye uno de los principales proyectos de modernización de las capacidades terrestres de las Fuerzas Armadas españolas.

En concreto, el pasado mes de abril, se hizo entrega de otras once unidades. Dentro de ese lote se incluían las primeras cuatro unidades de vehículos de 'Puesto de Mando de Sección de Infantería', enviadas a la Legión en la Base Álvarez de Sotomayor en Almería para integrarse en los ejercicios de Evaluación Operativa que vienen desarrollándose desde principios de año.

Con la recepción de estos vehículos de Puesto de Mando se habilita ampliar el alcance y la complejidad funcional de los ejercicios de evaluación, destinados a comprobar tanto la operatividad de los vehículos como su capacidad de integración en grupos de combate y unidades tácticas.