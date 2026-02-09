Thales contratará más de 9.000 personas en 2026, incluyendo 130 en España

Archivo - FILED - 05 April 2017, Hamburg: Visitors flock to the booth of Thales at the Aircraft Interiors Expo in Hamburg. French aerospace and defence company Thales reported an increase in sales for the first quarter of the year compared to the same per - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo aeroespacial y de defensa francés Thales tiene previsto contratar en 2026 a más de 9.000 empleados en todo el mundo, incluyendo 130 en España, donde la compañía francesa cuenta ya con un equipo de unos 1.300 profesionales, según ha anunciado la multinacional.

De este modo, Thales prevé acelerar el ritmo de contrataciones este año, después de incorporar a 8.800 empleados en 2025, superando el objetivo inicial de 8.000 contrataciones, de los que el 32% fueron mujeres.

En los últimos 5 años, la francesa ha contratado al menos a 8.000 personas por año para apoyar la dinámica de crecimiento de sus tres sectores de negocio.

Solo en 2025, Thales recibió 1,4 millones de solicitudes de empleo en todo el mundo, superando su récord de un millón de CV recibidos en 2024.

Para el presente ejercicio, Thales planea contratar a cerca de 3.300 personas en Francia, 800 en el Reino Unido, 630 en América del Norte, 530 en Australia, 520 en los Países Bajos, 450 en India, 300 en Alemania, 240 en Rumanía, 200 en Singapur, 150 en Bélgica y 140 en Polonia.

En la Península Ibérica, el grupo francés ha indicado su intención de incorporar a 220 personas en Portugal y 130 en España. Por otro lado, la compañía espera contratar a unas 390 personas en Latinoamérica y unas 150 en Oriente Próximo y África.

Según ha precisado la empresa, alrededor del 40% de los nuevos empleados se asignarán a ingeniería (ingeniería de software y sistemas, ciberseguridad, inteligencia artificial y datos) y el 25% a la industria (puestos de técnico, operador e ingeniero).

Además de las 9.000 contrataciones externas previstas, Thales calcula que 3.500 empleados de la compañía se beneficiarán de la movilidad interna, mientras que su enfoque de "Empresa de Aprendizaje", con más de 35 academias internas, permitirá a los empleados desarrollar sus habilidades.

"Nos enorgullece ver cómo el atractivo de Thales crece año tras año", ha celebrado Patrice Caine, consejero delegado de Thales.