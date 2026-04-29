TietAI levanta una ronda de 2,5 millones para implementar la IA en los hospitales

De izquierda a derecha: Oriol Juncosa (Plus Partners), Roberto Cruz (TietAI), Enrique Linares (Plus Partners) y David Rey (TietAI). - TIETAI

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' TietAI ha cerrado una ronda de financiación 'seed' de 2,5 millones de euros para acelerar el desarrollo de 'Hydra', una capa de inteligencia artificial (IA) diseñada para impulsar las operaciones sanitarias de los hospitales.

Esta operación ha estado coliderada por Plus Partners y JME Ventures, con el acompañamiento de BStartup de Banco Sabadell, Archipiélago Next y un grupo de 'business angels'.

El objetivo de la ronda es ampliar el equipo de ingeniería, acelerar los despliegues certificados en hospitales europeos, incluidos los españoles, y desarrollar nuevos agentes operativos en áreas como programación clínica, diagnóstico transiciones asistenciales, facturación e interpretación de laboratorio.

La compañía nació en Madrid y ya cuenta con presencia internacional en Estonia y Serbia que responde a una estrategia de crecimiento orientada al mercado europeo y que está alineada con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, así como el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS).

"Los fondos nos van a permitir ampliar el equipo, acelerar despliegues en hospitales españoles y europeos, y llegar preparados a los grandes hitos regulatorios -el Reglamento Europeo de IA y el Espacio de Datos de Salud Europeo- con una propuesta que no es teórica, sino que está funcionando", afirmó el consejero delegado y cofundador de TietAI, Roberto Cruz.