TIM Ventures invierte en la 'insurtech' Wallife para proteger frente a riesgos tecnológicos emergentes

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

TIM Ventures, el brazo de capital riesgo corporativo del grupo Telecom Italia (TIM), ha completado una inversión en Wallife, una innovadora 'insurtech' especializada en la protección frente a riesgos emergentes generados por la evolución tecnológica.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de TIM Ventures de apoyar a compañías con alto potencial industrial que operan en áreas clave para el desarrollo de servicios digitales, tanto para particulares como para empresas.

En este contexto, TIM, en colaboración con Wallife y Net Insurance (Grupo Poste Italiane), ha lanzado recientemente una nueva oferta de seguros para consumidores dentro del porfolio de soluciones del grupo.

Diseñada para proteger a los usuarios frente a riesgos relacionados con el robo de identidad digital en 'smartphones', 'tablets' y PC, la oferta responde a la creciente necesidad de seguridad en la gestión de la vida digital cotidiana.

La colaboración entre TIM y Wallife tiene como objetivo desarrollar soluciones 'insurtech' innovadoras, combinando protección aseguradora y tecnología en una experiencia de cliente única, sencilla y eficaz.