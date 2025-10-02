Travel Live adjudica la gestión integral de Nautalia Viajes a la agencia Mono Madrid

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Travel Live ha adjudicado la gestión integral de su marca Nautalia Viajes a la agencia Mono Madrid, que se encargará de redefinir su posicionamiento en el mercado, en el marco de transformación estratégica dentro del grupo en su apuesta por el ocio y el entretenimiento.

En concreto, esta decisión culmina la elección de los equipos que ayudarán a posicionar a nivel corporativo, institucional y de mercado a la compañía y sus marcas, según ha destacado en un comunicado.

Para el CEO, Rafael Garrido, Mono ha sabido entender lo que Nautalia Viajes necesita y darle un tono propio con el que afrontar un proyecto de construcción de marca a largo plazo.

"En esta nueva etapa de crecimiento y transformación, trabajamos para, en cuatro años, ser una empresa de ocio y entretenimiento que vende viajes. Nuestro objetivo es facturar 1.200 millones y duplicar el ebitda actual de 20 a 40 millones de euros en cuatro años", ha añadido.

En palabras de Mono Madrid, la incorporación de Nautalia Viajes a su lista de clientes les hace "especial ilusión" por la energía que ha transmitido el equipo desde las primeras conversaciones, así como por las enormes posibilidades que identifica dentro de una categoría nueva para ellos, como es la de viajes.