Un Tribunal desestima el recurso de FCC al contrato de basuras de Castellón de 372 millones de euros

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha desestimado el recurso que presentó FCC Medio Ambiente contra la adjudicación, a otra empresa local del sector, del contrato de recogida de basuras y de limpieza de la ciudad de Castellón de la Plana, valorado en 372 millones de euros.

La compañía alegaba falta de transparencia por parte del ayuntamiento en los criterios que se siguieron para adjudicar el contrato, pero el TARC defiende que el informe técnico de los organismos del ayuntamiento sí justifican la decisión de adjudicar al grupo castellonense Simetría el contrato.

No obstante, el Tribunal ha declarado que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por parte de la compañía controlada por el mexicano Carlos Slim, por lo que no procede la imposición de una multa por presentar el recurso.

Asimismo, aclara que la resolución es definitiva en la vía administrativa, pero que todavía se puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses.

Según figura en el recurso consultado por Europa Press, el origen de la disputa está en la negativa del ayuntamiento a publicar el razonamiento detallado de esos criterios, argumentando que se trata de un documento confidencial.

Las actas del contrato reflejan que FCC Medio Ambiente, en UTE con la empresa Fomento Benicasim, quedó en segundo lugar, con una puntuación de 84,29 puntos, por delante de PreZero (82,85), pero por detrás de Técnicas y Tratamientos Medioambientales, firma perteneciente al grupo castellonense Simetría (92,26 puntos).

FCC era la empresa que ya prestaba este servicio desde 2010 en Castellón y su contrato vence este 2025, por lo que se sacó una nueva licitación, que ha sido adjudicada al grupo Simetría, controlado por la familia Batalla, que tiene otras empresas como la constructora Becsa.