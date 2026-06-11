Trufa de Teruel, Pera del Bierzo, Judión de La Granja y Patata de Valderredible, denominaciones protegidas UE

Archivo - La Jornadas Gastronómicas de la Trufa negra de Teruel muestran el potencial de este tesoro por toda la provincia hasta el próximo 15 de marzo. - JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA TRUFA NEGRA DE TERUEL

BRUSELAS 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha incorporado la Trufa negra de Teruel, la Pera del Bierzo, el Judión de La Granja y la Patata de Valderredible al registro comunitario de denominaciones protegidas, entre las 13 nuevas incorporaciones anunciadas este jueves por Bruselas.

Una actualización que incluye también productos de Finlandia, Francia, Italia, Rumanía y Suecia y permite a la Unión Europea superar las 3.700 indicaciones geográficas registradas.

En concreto, la Pera del Bierzo ha sido inscrita como Denominación de Origen Protegida (DOP), mientras que la Trufa negra de Teruel, el Judión de La Granja y la Patata de Valderredible han obtenido la categoría de Indicación Geográfica Protegida (IGP), después de completar el procedimiento de registro sin que se presentaran objeciones.

Bruselas destaca que las indicaciones geográficas contribuyen a preservar el patrimonio gastronómico europeo, garantizar el origen de los productos y proteger los métodos tradicionales de producción frente a imitaciones y usos indebidos.

La Comisión subraya además que estos sellos permiten a los consumidores identificar productos cuya calidad, reputación o características están vinculadas a un territorio concreto, al tiempo que generan valor añadido para los productores y apoyan el empleo en las zonas rurales.

Según los datos del Ejecutivo comunitario, este sistema genera más de 75.000 millones de euros en ventas anuales y representa alrededor del 15% de las exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea.