Trump advierte a China de que no responda a los aranceles de Estados Unidos

Actualizado 13/05/2019 13:40:33 CET

WASHINGTON, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a China de que no responda a los nuevos aranceles impuestos el pasado viernes por el país norteamericano y ha instado a Pekín a terminar las negociaciones comerciales.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter, Trump ha explicado que los consumidores puede evitar el efecto de los aranceles si compran productos procedentes de países no afectados por ellos. "Muchas compañías afectadas están dejando China para irse a Vietnam o a otros países de Asia. Por eso China tiene tantas ganas de lograr un acuerdo", ha afirmado.

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out!