Tubacex fija su ampliación de capital en 6,5 millones y calcula que su dividendo flexible será de 0,05 euros

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Tubacex ha comunicado este lunes que el valor máximo de su ampliación de capital será de 6,5 millones de euros, al tiempo que ha calculado que el importe bruto de su dividendo flexible será de, aproximadamente, cinco céntimos de euro por acción.

Según ha explicado mediante una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el nuevo sistema de dividendos 'Tubacex Retribución Flexible' permitirá a los accionistas optar por tres alternativas combinables, como la entrega de nuevos títulos, la transmisión de sus derechos de asignación gratuita en el mercado o el cobro del dividendo en efectivo.

El periodo común de elección y de negociación de los derechos de asignación gratuita en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia irá del 12 al 26 de junio, ambos días inclusive.

Según el calendario de Tubacex, el 9 de junio se publicará el número de derechos necesarios para recibir una acción y el importe definitivo del dividendo bruto. El pago en efectivo a los accionistas que elijan dicha opción se realizará un mes después, el 9 de julio, mientras que el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones emitidas está previsto para el 10 de julio.