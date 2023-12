Tubos Reunidos nombra a Josu Calvo Moreira presidente no ejecutivo de la compañía

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tubos Reunidos ha nombrado a Josu Calvo Moreira presidente no ejecutivo de la compañía, tal y como ha aprobado este jueves su consejo de administración.

Por su parte, Carlos López de la Heras continúa como primer ejecutivo con el cargo de director general y sigue liderando el equipo directivo y la compañía, "aportando su conocimiento y experiencia del producto, del mercado, y del resto de áreas de la empresa, así como la ejecución del Plan Estratégico".

Según ha informado el grupo siderúrgico vasco, Josu Calvo es actualmente CEO de Gonvarri Industries, compañía líder en la transformación del acero plano que opera en diversos sectores como la automoción, las energías renovables, la intralogística y la seguridad vial.

Así, compatibilizará dicha responsabilidad con la presidencia del consejo de Tubos Reunidos, desde donde aportará su conocimiento y experiencia en un entorno industrial "complejo" e internacional.

Calvo (1968, Portugalete) estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del País Vasco, es Master of Arts in Economics of the European Community por la University of Exeter, Reino Unido y cuenta con diversos postgrados, entre los que destaca el Programa Dirección General (PDG) del IESE.

Inició su carrera en 1993 como Consultor Senior de Operaciones Industriales en Andersen Consulting, tras lo cual en 1997 se incorporó a Gonvarri Industries como adjunto a la dirección general de Gonvarri Burgos.

Desde 2010 y hasta la actualidad ejerce como Chief Executive Officer (CEO) de Gonvarri Industries. Asimismo, actualmente es miembro del Patronato de la Fundación Seres y miembro del Consejo de Dirección de Unesid. También colabora académicamente con IE Business School.

El consejo ha agradecido expresamente la "gran aportación" a la compañía realizada por el vicepresidente Emilio Ybarra Aznar, quien había asumido temporalmente las funciones propias de la presidencia.

Las acciones de la compañía se anotaban una subida del 6,61% cercanas las 17.00 horas, hasta intercambiarse a un precio de 0,69 euros.